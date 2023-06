Blondínka prezradila pikantné tajomstvo: Ako dieťa našla v spálni rodičov kondómy a spravila do nich diery...

NEW YORK - Užívateľka TikToku, istá Keely, prezradila tajomstvo, ktoré skrývala pred svojou rodinou dlhých 25 rokov. Jej príspevok, v ktorom odhalila divoký rodinný príbeh, nazbieral už milióny pozretí. Ľudí dobre pobavil, ale aj ohromil. Viacerí priznali, že by nemali odvahu "vytrúbiť" niečo také do sveta.

TikTokerka Keely zabáva užívateľov sociálnej siete historkou z detstva, ktorá výrazne poznačila život celej jej rodiny a vďaka nej sa rozrástla o nového člena. A ako k tomu došlo? "Keď som bola malá, boli sme s mojou najlepšou kamarátkou v spálni mamy a otca," spomína si. Keď uvidela na nočnom stolíku malé lesklé balíčky, kamarátka jej prezradila, na čo slúžia.

"Povedala mi, čo sú zač a na čo sa používajú. Vedľa nich ležala ihla. Urobili sme do tých balíčkov veľa dier. O šesť mesiacov neskôr mi mama oznámila, že je tehotná a ja som bola taká šťastná." Mama jej vraj po rokoch hovorila, že "nevie ako došlo k druhému otehotneniu, lebo boli s manželom opatrní".

Ľudia zostali z priznania Američanky šokovaní, pričom mnohí uviedli, že by nikdy nemali dosť odvahy podeliť sa o takéto informácie. "Toto by som si zobral so sebou do hrobu," komentoval jeden chlapík. "Takže tvoja sestra by ti mala ďakovať za svoj život. Doslova," napísal druhý.