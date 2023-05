Rodina si užívala piknik, keď sa prihnala búrka: Chlapec mal na krku retiazku, toto s ním spravil blesk!

FLORIDA - Rodina z americkej Floridy bola na pikniku, keď takmer tridsať kilometrov od nich zaregistrovali blesky. Po niekoľkých minútach sa objavil ďalší, ktorý bol už bližšie. Za ďalších pár minút udrel blesk do neďalekého stromu, kde všetci práve jedli.

V sobotu 25. mája 1996 udrel blesk do stromu na piknikárov v meste Pemborke Pines, približuje podcast o udalostiach, ktoré ovplyvnilo počasie This Day In Weather History. Strom sa rozštiepil a zasiahol rodinu, ktorá jedla za štyrmi drevenými stolmi. Kusy stromu zasiahli niekoľkých členov vrátane trinásťročného chlapca.

Galéria fotiek (3) Zdroj: pixabay.com

Ďalší člen rodiny mal vo vrecku kľúče, ktoré sa zahriali tak intenzívne, že mu opuchla noha. Retiazka na krku šestnásťročného chlapca sa zas roztopila a roztrhla. Tínedžer zostal v bezvedomí a nepamätá si túto udalosť, ale jeho matka si spomína, ako jej telom prechádzala elektrina. Blesk zasiahol celkovo jedenásť ľudí. Po krátkej hospitalizácii, našťastie, všetci vyviazli bez väčších zranení.

Čo robiť v podobných situáciách? "Vstúpte 'dovnútra', ak je v oblasti búrka," povedal meteorológ z Národnej meteorologickej služby v Miami a dodal: "Nechoďte zo žiadneho dôvodu pod strom. Nikdy nechoďte pod strom, aby ste sa ukryli. Choďte dovnútra. To je jediná rada."