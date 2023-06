VAROVANIE Pijete diétnu Colu? Čítajte, čo sa deje s vaším telom hodinu po jej konzumácii

Diétnu Coca-Colu nájdete v mnohých domácnostiach, ale odborníci varujú pred jej nadmernou konzumáciou. Keď sa pije s mierou, diétna Cola nepredstavuje príliš veľké riziko, ale viaceré výskumy potvrdili, že pitie nápojov s umelými sladidlami môže viesť k priberaniu. Farmaceut Niraj Naik na svojej webovej stránke The Renegade Pharmacist rozoberal, čo urobí s telom jedna plechovka tohto nealkoholického nápoja. Účinky vypitia jednej plechovky sa podľa neho prejavia už po jednej hodine. Tento časový úsek však rozdelil do niekoľkých kratších intervalov.

Desať minút

Do desiatich minút po vypití diétnej Coca-Coly dôjde k napadnutiu zubnej skloviny. "Kyselina fosforečná útočí na sklovinu vo vašich zuboch, zatiaľ čo umelé sladidlá ako aspartám zasiahnu váš systém. Aspartam môže spustiť chuťové receptory a oklamať vaše telo, aby si myslelo, že práve spracoval cukor,“ vysvetlil farmaceut. Zároveň vaše telo prijme desať lyžičiek cukru, čo predstavuje maximum odporúčanej dennej dávky.

Dvadsať minút

Naik prezradil, že za dvadsať minút sa telo prepne do režimu ukladania tuku. "Rovnako ako bežná Coca-Cola, aj táto môže spustiť inzulín, ktorý pošle vaše telo do režimu ukladania tuku." Pečeň na to reaguje tak, že akýkoľvek cukor, ktorý sa do nej dostane, premení na tuk. To vyvoláva stav známy ako inzulínová rezistencia, ktorý sa v súčasnosti považuje za základný problém obezity a za základnú poruchu srdcových chorôb a cukrovky typu 2, ktorý je bežný u jedincov s nadváhou.

Štyridsať minút

Kombinácia kofeínu a aspartámu má za následok účinky porovnateľné s kokaínom. "Potenciálne smrteľná kombinácia kofeínu a aspartámu vytvára krátky návykový účinok podobný spôsobu, akým funguje kokaín. Uvoľňujú sa excitotoxíny, ktoré môžu vyčerpať váš mozog nadmernou stimuláciou jeho neuroreceptorov, najmä ak nápoj konzumujete pravidelne." Keď pečeň vypustí viac cukru do krvného obehu, zreničky sa rozšíria a krvný tlak stúpne. Adenozínové receptory vo vašom mozgu sa zablokujú, čo zabraňuje ospalosti.

Šesťdesita minút

Po uplynutí jednej hodiny budete hladnejší a smädnejší ako predtým a s väčšou pravdepodobnosťou siahnete po sladkom nezdravom jedle. "Napriek malému množstvu uspokojenia, ktoré získate z bežnej Coca-Coly, vaše telo môže stále túžiť po sladkostiach. To spôsobí, že pravdepodobne siahnete po ďalšej sóde alebo v horšom prípade po nejakom inom nezdravom jedle, ktoré považujete za bezpečné, a cyklus pokračuje," dodáva Naik.