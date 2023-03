Ohromujúce zistenie vedcov: Pitie týchto nápojov zrejme zväčšuje veľkosť mužských pohlavných orgánov

Nový výskum na myšiach ukázal, že dospelí samci, ktorí pili Coca-Colu alebo Pepsi, mali vyššie hladiny testosterónu a väčšie pohlavné orgány v porovnaní s ich rovesníkmi. Cieľom štúdie, za ktorou stoja odborníci z Northwest Minzu University v Číne, je zistiť, či existujú nejaké súvislosti medzi sýtenými nápojmi, plodnosťou a mužským pohlavným orgánom.

Na hlodavcoch vykonali množstvo testov, ktoré zahŕňali váženie semenníkov a pravidelný odber krvi, informuje denník The Independent. Rýchlo odhalili, že myši, ktoré pili stopercentnú Colu a Pepsi, mali v porovnaní so skupinou myší, ktorá pila zmes nealkoholického nápoja a vody, viac napuchnuté pohlavné orgány. "Pitie Coca-Coly a Pepsi-Coly by mohlo podporiť vývoj semenníkov a zvýšiť sekréciu testosterónu. Naše zistenia poskytli vedecké základy pre úplné pochopenie účinkov sýtených nápojov a ich mechanizmu na vývoj a reprodukčné funkcie ľudí, ale aj prínos pri prevencii dysfunkcie prostaty a rakoviny," uviedli autori štúdie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Zdá sa, že zistenia zverejnené v časopise Acta Endocrinol sú v rozpore s inými štúdiami, ktoré naznačujú, že sladené nápoje môžu mať negatívny vplyv na mužské semenníky. Dôvodom je vysoký obsah cukru v nápojoch, ktorý môže vyvolať množstvo zdravotných problémov vrátane obezity, cukrovky, srdcových chorôb, vysokého krvného tlaku a zubného kazu. Hoci výskum naznačuje, že pitie veľkých dávok nealkoholických nápojov Pepsi a Coca-Cola môže zlepšiť hladinu testosterónu a zväčšiť semenníky, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa muži po pití nápojov stanú plodnejšími. Ako napokon poznamenali experti, myši, ktoré skúmali, sa nepárili.