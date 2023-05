New York môže zmiznúť z povrchu zemského: Experti zistili, že sa potápa! Koľko času ešte zostáva?

NEW YORK - Štúdia vypracovaná tímom z Geologického úradu Spojených štátov amerických a Univerzity Rhode Island odhalila nie príliš optimistické vízie týkajúce sa mesta New York. Jedno z najväčších a najdrahších svetových veľkomiest sa totiž nebezpečne a nezadržateľne prepadáva.

Ikonický New York pomaly, ale isto klesá nadol. K tomuto zisteniu sa dopracovali autori štúdie, ktorí pozorovali kumulatívnu hmotnosť viac ako milióna budov v meste a rozdelili ju do siete štvorcov s rozmermi 100 × 100 metrov. Zohľadnením gravitačnej sily tím neskôr prepočítal hmotnosť budov a ich tlak na zemský povrch, pričom zohľadnil geologické zloženie, na ktorom mesto stojí. Zemský povrch sa bežne usadzuje alebo klesá najmä v prípadoch, keď sa v ňom posúvajú mäkké sedimenty alebo je pod vplyvom veľkého zaťaženia. Súvislosť medzi „hmotnosťou“ mesta a poklesom zemského povrchu nachádzajúceho sa pod jeho budovami je predmetom skúmania iba málokedy.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Podľa satelitných údajov sa New York prepadá do Zeme rýchlosťou jeden až dva milimetre za rok. K jeho poklesu prispievajú aj desiatky mrakodrapov. Geológ Tom Parsons z Geologického úradu Spojených štátov poznamenal, že v kombinácii s globálnym otepľovaním a veľkej búrky bude mesto vystavené väčšiemu riziku zaplavenia. „Zmyslom tejto práce je zvýšiť povedomie o tom, že každá ďalšia výšková budova postavená na pobreží, pri rieke alebo jazere, môže prispieť k budúcemu riziku záplav,“ uviedol v štúdii, na ktorej sa podieľali aj jeho kolegovia z Univerzity Rhode Island.

„Situácia sa môže zhoršiť v dôsledku búrky. V New Yorku sme zažili niekoľko udalostí. V tom spočíva veľké riziko zaplavenia. Ostrov však nebude zaplavený v dohľadnej dobe. Ale keď sa vyskytnú tieto extrémne udalosti, nastane zaplavenie,“ dodal Parsons. Do štúdie bola zahrnutá len hmotnosť budov v meste a nie cesty, chodníky, mosty, železnice a iné spevnené plochy, takže je pravdepodobné, že výsledky podhodnocujú skutočnosť, ktorá je zrejme ešte horšia. „New York je príkladom rastúcich pobrežných miest na celom svete, ktoré sa zosúvajú. Znamená to, že ide o spoločnú globálnu výzvu na zmiernenie rizika rastúceho zaplavenia,“ zhodli sa autori štúdie.