FOTO hrôzy na Google Maps: Pozrite, čo sa stalo autu Street View, keď mapovalo okolie

Vyzerá to tak, že auto Google Street View bolo zapletené do nepríjemného incidentu. Dokazuje to príspevok zverejnený na Reddite, ktorý dokumentuje to, čo sa javí ako dopravná nehoda. Inkriminované zábery ukazujú osobu na motorke, ktorá robí otočku, no následne je zrazí Google auto.

Hoci autor príspevku nezobrazil súradnice, užívatelia odhadujú miesto na Youpe Amadi v africkom Senegale. Pod príspevkom sa nazbieralo množstvo komentárov. Jeden používateľ poznamenal: "Prísť za šéfom a povedať 'hej, práve som zrazil chlapíka, takže by sme sa asi mali vrátiť a znova odfotiť túto oblasť'',, by mohlo viesť k strate zamestnania. Predpokladám, že vodič to nikdy nenahlásil a nikto tam v skutočnosti nekontroluje všetky obrázky, ktoré kto urobil pre Street View." Google autá zachytili cestné incidenty už v minulosti, no zdá sa, že toto je prvýkrát, čo sa auto Street View dostalo priamo do kolízie s iným účastníkom cestnej premávky.