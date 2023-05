Google potvrdil: V stredu predstaví smartfón, ktorý sa rozkladá na tablet

archívne video Seniori začali používať smartfóny, 70 % ľudí nad 55 rokov dokáže využíva internet

Lídrom v segmente skladacích telefónov je Samsung. Juhokórejský koncern má v ponuke dva modelové rady: jeden má po rozložení veľkosť tabletu, druhý je kompaktnejší a po rozložení je veľký ako bežný telefón. V posledných rokoch predstavili skladacie smartfóny aj čínske firmy. Medzinárodné operácie Huaweiu však zastavili sankcie USA a zariadenia od iných čínskych dodávateľov sú tiež dostupné skôr v malom počte, a to predovšetkým na čínskom trhu.

Zástancom konceptu skladacieho smartfónu je aj spoločnosť Motorola, ktorá patrí do skupiny Lenovo, s modelom Razr. CNBC v apríli uviedla, že Pixel Fold bude mať po rozložení 7,6-palcový displej. To by znamenalo, že bude rovnako veľký ako konkurenčný Samsung Fold. Po zaklapnutí by sa mal dať používať 5,8-palcový displej na vonkajšej strane.

Vysoká cena ako negatívum

Google v posledných rokoch rozšíril podporu skladacích smartfónov vo svojom operačnom systéme Android. Experti však predpokladajú, že skladacie smartfóny zostanú v najbližších rokoch okrajovým segmentom trhu. Hlavným dôvodom je ich vysoká cena, keďže často stoja vyše 1500 eur.

Poradenská spoločnosť IDC očakáva, že predaj v tomto segmente tento rok stúpne o 50 % na 21,4 milióna skladacích telefónov. Celkovo sa však pravdepodobne predá viac ako 1,2 miliardy smartfónov. Do roku 2027 by mal predaj skladacích smartfónov vzrásť na 48 miliónov kusov ročne, čo by však stále predstavovalo len malý podiel na celkovom trhu so smartfónmi (1,37 miliardy).