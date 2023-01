Známa firma 50 rokov tajila závažné skutočnosti: Analýza interných dokumentov priniesla šokujúce odhalenie

V roku 2015 investigatívni novinári z Los Angeles Times a The Guardian objavili niečo naozaj šokujúce. Desiatky interných dokumentov od vedcov z firiem Exxon a ExxonMobil, ktoré jasne opisovali, ako produkty fosílnych palív prispeli ku globálnej klimatickej kríze. V dokumentoch sa píše, že táto kríza by mohla mať "dramatické účinky na životné prostredie pred rokom 2050". Výskumníci sa zaoberali a starostlivo analyzovali závery, väčšinou s cieľom poukázať na pokrytectvo desaťročia trvajúcej kampane ExxonMobilu zameranej na popieranie vedy o klimatických zmenách. Experti z Harvardskej univerzity sú v súčasnosti prví, ktorí hodnotia, ako sú výstupy interných klimatických modelov ExxonMobil v súlade so skutočnou vedeckou literatúrou a klimatickou realitou. Zistili, že 63 až 93 percent tajných predpovedí spoločnosti z rokov 1977 až 2003 bolo správnych.

Presne predvídali hrozbu globálneho otepľovania

"Naše zistenia ukazujú, že ExxonMobil pred desiatkami rokov nevedel len ‚niečo‘ o globálnom otepľovaní. Vedel toľko, koľko vedeli akademickí a vládni vedci. Tieto zistenia potvrdzujú a dodávajú kvantitatívnu presnosť tvrdeniam vedcov, novinárov, právnikov, politikov a iných, že ExxonMobil presne predvídal hrozbu globálneho otepľovania spôsobeného človekom, a to pred aj paralelne s organizovaním lobingu a propagandistických kampaní na oddialenie klimatických opatrení," uvádzajú správy analýzy zverejnenej v časopise Science.

Analýza je založená na 32 interných dokumentoch vytvorených vedcami z Exxon a ExxonMobil v rokoch 1977 až 2002. Tieto údaje potom odborníci porovnali so 72 nezávislými, recenzovanými vedeckými prácami pravocníkov spoločností vytvorených v rokoch 1982 až 2013. ExxonMobil odhadoval rýchlosť otepľovania priemerne asi o 0,20 stupňa Celzia za desaťročie. To je zhruba rovnaký odhad, aký uvádzajú nezávislí vedci vo svojich vlastných modeloch. Vzhľadom na mieru emisií uhlíka produkovaných človekom ExxonMobil tiež predpovedal, že účinky klimatickej krízy sa prvýkrát prejavia na prelome storočia.

Chceli zasiať zrnko pochybnosti

V porovnaní s klimatickými modelmi, ktoré vedci z NASA predložili americkému Kongresu v roku 1988, boli predpovede spoločnosti navrhnuté ešte šikovnejšie. Už takmer päť desaťročí sa predstavitelia ExxonMobilu pokúšali zasiať pochybnosti argumentovaním, že klimatické modely sú založené na príliš mnohých neistotách na to, aby boli spoľahlivé. Napríklad v roku 1999 generálny riaditeľ tvrdil, že klimatické modely sú často založené na čistých špekuláciách.

"Naša analýza ukazuje, že vlastné údaje spoločnosti ExxonMobil boli v rozpore s jej verejnými vyhláseniami, ktoré zahŕňali preháňanie neistoty, kritiku klimatických modelov, mytologizáciu globálneho otepľovania a predstieranie nevedomosti o tom, kedy alebo či by bolo globálne otepľovanie spôsobené ľudskou činnosťou merateľné," konštatuje historik vedy a hlavný autor štúdie Geoffrey Supran. Exxon vedel, kam svet smeruje. Len sa zdalo, že ich to nezaujíma.