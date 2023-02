Známa slovenská firma sa topí v dlhoch: Jej sestre sa zrazu až neuveriteľne darí! Rozrástol sa jej zisk aj majetky

BRATISLAVA –Zatiaľ čo jedna firma sa mu topí v dlhoch a na krk jej dýchajú veritelia, cez druhú robí úspešný a ziskový biznis. Slovenskú značku Zajo Zajo Outdoor predvlani poslal jej majiteľ do konkurzu a jej pohľadávky sa vyšplhali dokopy na 916-tisíc eur. jej sesterskej spoločnosti sa však, naopak, začalo dariť.

Na prípad upozornili Hospodárske noviny. Značku Zajo založil v roku 1996 Juraj Králik a v priebehu dvoch dekád sa stala známou doma aj v zahraničí. Úspešný príbeh však zastavila koronakríza a Králik sa rozhodol poslať spoločnosť Zajo Outdoor do konkurzu. Zákazníkov vtedy ubezpečil, že nejde o koniec značky. Nákup v e-shope, ktorý prevádzkuje jeho ďalšia spoločnosť Zajo Design, totiž funguje do dnes.

Archívne video: Počas dvoch koronových rokov poskytla SZRB podnikateľom úvery za viac ako 900 mil. eur, táto pomoc je dostupná do júna 2022

Po firme Zajo Outdoor však zostali dlhy. Správkyňa konkurznej podstaty Jana Petrášová Laiferová pred pár dňami zaregistrovala novú pohľadávku, najvyššiu zo všetkých, ktorej výška je viac ako 718-tisíc eur. Peniaze firma dlhuje Daňovému úradu Trnava. Celkovo suma pohľadávok presahuje 916-tisíc eur. Medzi veriteľmi nájdete okrem daňového úradu špedičnú spoločnosť DHL, popradskú realitnú eseročku Real invest house či developerskú skupinu Primum ale aj Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a Slovensku konsolidačnú.

Problémom je, že súpisová hodnota všeobecnej podstaty je podstatne nižšia ako spomínaných 916-tisíc eur. Jej výška je okolo 41-tisíc eur, pričom výťažok zo speňaženia zatiaľ predstavuje vyše 29-tisíc eur. Za zmienku pritom stojí fakt, že ešte v roku 2019 bola výška majetku Zajo Outdoor takmer 4,8 milióna eur.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

To nezostalo bez povšimnutia a Okresný súd Trnava predvlani vyzval Králika, aby priblížil účtovné operácie, ktoré viedli k zníženiu vlastného imania pred úpadkom. Zaujímali sa tiež o to, kedy a akým dokladom bola vykonaná finančná úhrada na vyše 386-tisíc pre spoločnosť Zajo Design a vidieť chcel aj transferovú dokumentáciu k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku úpadcu spriazneným osobám. „Súd poučuje Juraja Králika, že ak súčinnosť správcovi neposkytne, súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie, alebo mu uznesením uloží pokutu do 165-tisíc eur,“ upozornila ho vtedy sudkyňa Eva Krošlák Cmerová. Králik tak teda urobil, súd však bližšie informácie poskytnúť nechcel. Nie je teda jasné, či splnil uloženú povinnosť v súdom požadovanom rozsahu a lehote. Rozhodnutie je na správcovi.

Hospodárske noviny okrem toho upozornili na to, že napriek výzvam správcu konkurznej podstaty konateľ spoločnosti nepredložil podklady k zostaveniu účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov za vykazované obdobie.

Zatiaľ čo Zajo Outdoor sa nachádza v ťažkej situácii, jeho sesterská firma prevádzkujúca spomínaný eshop je na tom o poznanie lepšie a zažíva svoje najlepšie časy. Zajo Design mala za minulý rok zaknihovala tržby 10,39 milióna eur a jej zisk presiahol 783-tisíc eur. Rozrástol sa aj majetok spoločnosti. V roku 2019 predstavoval 5-tisíc eur, dnes je to už 2,64 milióna eur.