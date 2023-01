KODAŇ - Teploty v niektorých častiach Grónska sú najvyššie za uplynulých 1000 rokov. V piatok to pre agentúru AFP povedal docent Kodanskej univerzity Bo Mollesoe Vinther a spoluautor štúdie, ktorá rekonštruovala klimatické podmienky v Grónsku, informuje TASR.

"Potvrdzuje to zlé správy, ktoré už bohužiaľ vieme... Je jasné, že potrebujeme dostať otepľovanie pod kontrolu, aby sme zastavili roztápanie ľadovej pokrývky Grónska," povedal Bo Mollesoe Vinther.

Teploty boli v priemere o 1,5 stupňa Celzia vyššie, ako v 20. storočí

Vrtmi do ľadovcov vedci získali vzorky ľadu spred niekoľkých storočí a na ich základe zistili teplotné pomery v Grónsku od roku 1000 do roku 2011, vysvetľuje AFP. Štúdia publikovaná vo vedeckom magazíne Nature ukazuje, že otepľovanie v Grónsku od roku 2001 do 2011 "takmer s istotou prekračuje rozsah predindustriálnej teplotnej variability v minulom tisícročí". Teploty boli v priemere o 1,5 stupňa Celzia vyššie, ako v 20. storočí.

Roztápanie ľadovej pokrývky Grónska zvyšuje hladiny morí, čo do budúcnosti ohrozí ľudí žijúcich na pobreží a budú musieť opustiť svoje obydlia. Podľa správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) z roku 2021 môže (pri najhoršom scenári produkcie emisií) roztopenie grónskej ľadovej pokrývky zvýšiť hladinu morí do roku 2100 až o 18 centimetrov.

Podľa Parížskej dohody sa má globálne otepľovanie výrazne obmedziť pod úroveň 2 stupne Celzia

Grónsky ľadovec s hrúbkou až dva kilometre obsahuje dostatok zamrznutej vody, aby sa pri jeho úplnom roztopení zvýšila hladina svetového oceánu až o viac ako sedem metrov. Agentúra AFP pripomína, že podľa Parížskej dohody, na ktorej sa v roku 2015 dohodli takmer všetky štáty, sa má globálne otepľovanie výrazne obmedziť pod úroveň 2 stupne Celzia respektíve na úroveň 1,5 stupňa Celzia.

Topenie grónskeho ľadovca je podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v súčasnosti hlavným faktorom zvyšovania hladiny oceánov, pretože sa arktická oblasť zahrieva rýchlejšie ako zvyšok planéty.