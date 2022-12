Už máte napečené na sviatky? Túto chybu nikdy nerobte! Mohla by vás vyjsť draho

BRATISLAVA – Mnohí z nás každoročne čelia dileme, ako skladovať vianočné pečivo. Ešte ťažšie to majú tí, ktorí žijú v paneláku, ich možnosti sú veľmi obmedzené a tak často vstupuje do hry balkón. Čo ale robiť, keď sa na Vianoce oteplí tak, ako to posledné roky býva zvykom.

Každý hľadá spôsoby, ako udržať vianočné koláčiky čo najdlhšie čerstvé a každý má už svoje metódy čo robiť, ak sa vonku nečakane oteplí. Niekto dáva koláče do špajze, niekto na balkón. Pražský kuchár Lukáš Skála však má však v tomto jasno. Škatuľa s vianočnými koláčmi na otvorenom balkóne podľa neho nie je ideálnym riešením. Koláče sú síce trvanlivé, aj tak však vyžadujú určité pravidlá skladovania. Mali by byť uložené na prirodzene chladnom mieste s teplotou do piatich stupňov. „Moja mama koláče vždy skladovala na verande, ktorá nepremrzne, ale je tam teplota okolo nuly,“ opisuje Skála pre Blesk.

Pečte menej a skladujte v chladničke

Koláče skladované na balkóne môžu v niektorých dňoch prejsť teplotným šokom, najmä vtedy. keď sú síce noci mrazivé ale cez deň ukazujú ručičky teplomera vysoko nad nulu. „Koláčom rozhodne vadí kolísavá teplota, takže keď ich skladujem na balkóne, kde teplota cez deň kolíše pokojne aj v rozmedzí pätnástich stupňov, nie je to dobré,“ hovorí Skála, podľa ktorého teplotný šok môže priniesť nielen chuťové, ale aj zdravotné problémy. „Ak sú v koláčoch náplne, ktorých základom je maslo - predstavte, čo sa deje, keď maslo dáte do mrazničky a potom ho vyberiete, zase ho tam dáte a opäť vyberiete… Oddelí sa srvátka, čo pre chuť nebude dobré a nakoniec to môže pôsobiť aj zrazene,“ opisuje Skála.

„Ideálne je napiecť toho menej a mať uskladnené v chladničke. Ak máme pečivo hotové a naplnené už v novembri a uložené na balkóne, bude nám z neho len zle.“ Rovnaký názor má aj Michal Kubíček zo Sveta cukrárov. „Ak skladujete pečivo na balkóne, majte ho dobre uzavreté, nenechávajte ho na priamom slnku a na mraze,“ vysvetľuje. „Teplotné výkyvy, kedy sa v noci teploty pohybujú pod bodom mrazu a cez deň sa mnohokrát vyšplhajú na päť šesť stupňov nad nulou, sa môžu na kvalite koláčov odraziť,“ opisuje. Ako teda pečivo správne skladovať?

Medovníky si žiadajú vlhké prostredie

Pri medovníkoch na správnom skladovaní obzvlášť záleží. V prípade tohto druhu cukrovinky je žiadúce vlhšie prostredie, ktoré sa odrazí na chcenej mäkkosti a vláčnosti. Na uloženie je vhodná kartónová krabica vyložená alobalom alebo papierovými obrúskami, ktorú odložíme do komory, špajze alebo akejkoľvek nevykurovanej miestnosti. Medovníky by sa nemali uzatvárať v plastových dózach.

„Ak je pečivo suché a tvrdé, tak deň alebo dva pred servírovaním vložte medzi pečivo rozkrojené jablko.“ Dávajte ale pozor, aby jablko nezačalo plesnivieť, vysvetľuje cukrárka Mirka van Gils Slavíková. Pridala tiež radu ohľadom servírovania. „Vrelo odporúčam pečivo na tanieri uchovávať pod skleneným poklopom. Tým nebude vysychať a môže byť na stole aj viac dní.“

Kokosky a pusinky chráňte pred vlhkom

V papierovej krabici to svedčí všetkým suchým druhom cukroviniek ako sú vanilkové rožky. „Pretože sú tieto druhy trvanlivé, bez obáv ich môžeme skladovať v byte či dome bez toho, aby sme sa museli báť, že podľahnú skaze. Opäť vyberajme pre skladovanie chladnejšie a tmavé miesta, napríklad chodbu komoru, verandu alebo špajzu. V týchto podmienkach dlho vydržia aj linecké a ďalšie zlepované druhy,“ radí Kubíček.

Keď koláče pár dní pred Štedrým dňom naplníme maslovým krémom, prichádza na rad chladnička s uzatvárateľnými plastovými dózami vyloženými alobalom. Týmto spôsobom skladujeme aj nepečené druhy cukroviniek či koláče s čokoládovou polevou. Aby nebolo pečivo pri konzumácii tuhé, vytiahneme ho z chladničky asi hodinu dopredu. „Do chladničky určite nepatrí nadýchané pečivo z vaječných bielkov. Kokosky a pusinky vložíme do papierových vrecúšok a dáme na miesto, kde im nebude hroziť navlhnutie,“ uzatvára Kubíček.