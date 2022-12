Pochúťky Štedrého večera nesmú chýbať ani doma u ministrov a politikov: Čo ich čaká na sviatočnom stole?

Ako prvého sme vyspovedali ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. "Na Štedrý deň budeme mať obľúbenú „hríbovicu“, teda hubovú polievky nakyslo, tá má u nás tradíciu. Nesmú v nej chýbať kvalitné sušené slovenské hríby," prezradil šéf agrorezortu.

Na vianočný stôl nezabudol ani predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Spomienky na detstvo ovplyvňujú to, čo na stole bude

Svojou troškou prispela aj podpredsedníčka Hlasu-SD Zuzana Dolinková. "Od malička sme doma trávili Štedrý večer spolu s mojimi starými rodičmi. Preto boli súčasťou našej večere napríklad aj tradičné vianočné vinše a modlitba. Na stole u nás na Vianoce nemôžu chýbať oblátky s medom, krížik urobený medom na čelo, makové pupáky (opekance), kapustnica bez mäsa a vyprážaný kapor so šalátom. Najmä niektorí mladší členovia rodiny si niekedy namiesto kapra posledné roky radšej a viac pochutia napríklad na lososovi, či inej rybe bez kostí. Na vianočnom stole horí sviečka a okrem klasického vianočného menu nájdeme na ňom orechy, jablká, rôzne ovocie, či koláče," spomína stranícka odborníčka na zdravotníctvo.

K dobrému jedlu nechýbajú ani tradičné rozprávky

Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha si síce zaspomínal na štedrovečerný stôl u nich doma, no nevynecháva ani ďalší kľúčový aspekt Vianoc. "Šošovicová polievka, kapor, šalát. Predtým oblátky s cesnakom a medom. A cez deň makové pupáky. Do toho nám hrá Popoluška so Šafránkovou a Perinbaba. Bez nich si to neviem ani predstaviť. Cez Vianoce nostalgicky spomínam, aké krásne Vianoce nám deťom vždy pripravili naši rodičia - teraz to isté robíme pre naše deti, v tom je to čaro Vianoc. Rodina a láska," popisuje Blaha.

Opekance s makom u ministra doma

O večeru je postarané aj v domácnosti rodiny Naďovcov. Šéf rezortu obrany má tradičný apetít. "Večeru mávame klasickú - kapustnica, šalát, ryba a rezeň a na záver moje obľúbené opekance s makom. Myslím, že to máme usporiadané ako v každej rodine, mamina varí a my chlapi zavadziame a koštujeme jedlá," prízvukuje Jaroslav Naď (OĽaNO).

Blanár ani tento rok nevynechá špeciálnu čiernu vianočnú polievku

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) nezabudol na gastro tradíciu, o ktorej hovoril aj vlani. "Okrem tradičnej kapustnice s hubami, orechov, oblátok a rýb to bude aj naša špecialita, a to Čierna vianočná polievka," povedal Blanár.

Saková preferuje vyprážaného kapra

Svoje o sviatočných pokrmoch vie aj exministerka vnútra a členka Hlasu-SD Denisa Saková. "Na štedrovečernom stole u nás nesmie chýbať kapustnica, oblátky s medom a vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom, samozrejme s domácou majonézou, ktorú raz ročne na sviatky s radosťou vyrábam. Keďže sme zložená rodina z rôznych kútov Slovenska, tak nechýbajú ani tradičné pirohy z pohánkovej múky," pochvaľuje si Saková.

U Remišovcov sa večera dedí z generácie na generáciu

Štedrá večera v rodine vicepremiérky Veroniky Remišovej prebieha tak ako ju robili ich rodičia a starí rodičia. "Pred večerou ideme ešte na prechádzku alebo na cintorín, symbolická spomienka na tých, ktorých sme mali radi a už s nami nemôžu byť. Deti nie sú veľkí jedáci, po oplátkach sú už najedené a kapustnicu s rybou dojedáme len my. Niekedy robím makové pupáky, tie sa robili v mojej rodine od nepamäti. Dezert robím podľa želania, ale vždy len jeden. Buď citrónová torta, alebo bielkový suchár, prípadne domáci krémeš. Nechcem, aby sa zbytočne plytvalo potravinami," popisuje Remišová.