Nedarí sa vám upiecť koláč podľa predstáv? Sedem smrteľných hriechov, ktorých sa možno pri pečení dopúšťate

BRATISLAVA - Väčšina z nás má rada sladké a mnohí si ho doma dokonca aj radi pripravia. Nie vždy sa však koláč končí zdarom, bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo pokročilý. Pripravili sme sedem najbežnejších dôvodov, prečo možno váš pekársky kúsok nevyšiel podľa predstáv.

Pečenie koláčov sa spája najmä s prichádzajúcim ročným obdobím, ktoré je bohaté na sviatky a oslavy. Pre mnohých ľudí je to záľuba, kedy môžu vytvoriť niečo vlastným úsilím a nakoniec vidia veľmi chutný výsledok. Stáva sa však, že výsledok nie vždy zodpovedá našim očakávaniam. Lifehacker načrtol, kde v procese mohla nastať chyba.

Príliš ambiciózny pokus

Ak sa venujete pečeniu veľmi sporadicky alebo ste začiatočník, nie je dobré začínať niekoľkoposchodovými tortami alebo inými náročnými koláčmi. Naopak jednoduché koláče sú nielenže výborné, ale aj povzbudia v ďalších kuchynských pokusoch. Jedným z takýchto receptov môže byť Gâteau au yaourt. Nenechajte sa zmiasť názvom, deti vo Francúzsku sa ho učia pripravovať už v škôlke. Vo svojej najjednoduchšej podobe má tento jogurtový koláč len šesť ingrediencií, ktoré ani nemusíte merať.

Prečítajte si recept skôr, ako začnete

Pečenie si vyžaduje dodržiavanie pravidiel a technických postupov. Preto je vhodné si pred začatím poriadne prečítať recept, a to od začiatku až po koniec. takto budete vedieť, ako dlho bude celý proces trvať (napríklad tvarohové koláče potrebujú hodiny na chladenie) a či máte k dispozícii všetky potrebné potraviny.

Nedostatočne predhriata rúra

Koláčová forma plná cesta vložená do nie príliš vyhriatej rúry už zničila mnoho narodeninových osláv. Preto sa uistite, že rúra má nastavenú tú správnu teplotu a dostatočný čas. Ak máte rúru s teplomerom, použite ho, ak nie, investujte doň. Stojí pár eur a navyše ho môžete použiť aj pri varení či zaváraní. Je tu ešte jedna vec - zakaždým, keď otvoríte rúru, meníte jej teplotu. Skúste preto odolať nutkaniu často kontrolovať koláč, či už náhodou nie je hotový.

Správna teplota prísad

Pred pečením sa uistite, že prísady majú teplotu, akú by mali mať. Podobné pravidlo sa používa aj pri varení. Koláč dá rýchlo najavo, ak napríklad použijete studené mlieko alebo vajcia s rozpusteným maslom, ktoré schladia nasýtený tuk na tvrdé kúsky.

Miešanie suchých a mokrých prísad

Pozreli ste sa niekedy na recept a pomysleli ste si: "Prečo to musím robiť v tomto poradí, aj tak sa to nakoniec všetko zmieša dokopy." Bezhlavým zmiešaním suchých a mokrých ingrediencií však môže vzniknúť ťažké a lepkavé cesto. Udržujte prísady ľahké a vzdušné zmiešaním suchého so suchým, mokrého s mokrým a potom oboch dohromady.

Poleva natretá v nesprávny čas

Pokúšať sa teplý čerstvý koláč natrieť polevou je častý omyl. Hoci sa už koláč blíži do finále, treba zostať trpezlivý a naďalej sa držať postupu, ktorý sa píše v recepte.

Príliš veľa suplovania

Do polievky alebo praženice môžete hodiť takmer čokoľvek, ale keď nahradzujete ingrediencie pri pečení, treba byť obozretný. Napríklad namiesto prášku do pečiva môžete použiť sódu bikarbónu, ale tam je potrebné dať si pozor na zmenu pomeru. Môžete tiež pridať cícerovú šťavu, ak vám došli vajcia (alebo ste vegán), ale keď začnete nahrádzať viac ako jednu prísadu v jednom koláči, pravdepodobne sa stretnete s nechceným výsledkom.