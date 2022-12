Vianočné zvyky, lyžovačka či spomienky na detstvo: Politici aj s dávkou nostalgie spomínajú na sviatky svojho detstva

BRATISLAVA - Či už nakoniec vláda padá, alebo nie, nič to nemení na tom, že vianočné sviatky už na Slovensku naplno vypukli. V príbytkoch sa už pýši výzdoba, berú sa vo veľkom dovolenky či všade rozvoniavajú perníky a iné dobroty. Každý pozná to nezabudnuteľné a rok čo rok sa opakujúce čaro vianočných sviatkov. Pripomínajú si ho aj naši politici, ktorých sme sa pýtali na to, ako ich trávia a či náhodou neplánujú aj vycestovať do zahraničia. Toto nám prezradili.

Pozrite si VIDEO s anketou o tom, ako strávia Vianoce naši politici:

Veronika Remišová (Za ľudí)

Vianočné sviatky budem tráviť spolu s manželom a deťmi, Dúfam, že budeme čo najviac v prírode. Ja som každé Vianoce po celoročnom strese vždy chorá, no teraz som si choroby odbila začiatkom decembra, tak dúfam, že už celé Vianoce bude pokoj. Teším sa, že pôjdeme spolu na bežky, minulú zimu deti už zvládli prejsť na bežkách poriadny kus, takmer 20 kilometrov.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Objavili sme celodenné bežkárske trasy v Nízkych Tatrách s nádhernými výhľadmi, deťom už pomaly bežkovanie ide lepšie ako nám. Výhodou zimných túr je, že medvede už spia a nemusíme sa obávať, že podvečer natrafíme na nejakého mrzutého tvora. Chceli by sme ísť vyskúšať aj novootvorený lyžiarsky svah v Podbrezinách na Liptove, kde sa učila lyžovať aj Petra Vlhová. Pre deti je vzorom tvrdej práce a vytrvalosti.

Natália Milanová (OĽaNO)

Ministerka kultúry bude tráviť sviatky s rodinou na Slovensku. "Sadáme si na striedačku k stolu, keďže je nás veľa a jeme a rozprávame sa. Na stole bude kapustnica, kapor aj šalát Vianoce sa u nás vždy nesú v duchu pokory a skromnosti, bez ohľadu na krízu," povedala Milanová.

Galéria fotiek (17) Natália Milanová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Denisa Saková (Hlas-SD)

Vianočné sviatky budem tráviť v kruhu rodiny ako každý rok.

Galéria fotiek (17) Denisa Saková

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Juraj Blanár (Smer-SD)

Vianočné sviatky mám vďaka spomienkam z detstva spojené s rodinou a tieto tradície zachovávame aj s našimi deťmi a vnúčatami. Som rád, keď sa môžeme spoločne stretnúť, pospomínať si na pekné chvíle za celý rok a venovať svoj čas svojim blízkym. To sú najkrajšie darčeky Vianoc. Prirodzene s manželkou zájdeme aj na tradičnú polnočnú a zaspievame si nejaké koledy. A ak sa nám podarí, určite neobídeme ani prírodu a vyberieme sa na nejakú zimnú túru.

Galéria fotiek (17) Zdroj: archív J.B.

Najkrajšie dovolenky sú podľa mňa na Slovensku. Mám rád naše hory a keďže žijem v blízkosti Malej Fatry, moja voľba je jasná.

Peter Pellegrini (Hlas-SD)

Príspevok o tom, ako to bude u nich doma na Vianoce, pre našich čitateľov zdieľal aj Peter Pellegrini (Hlas-SD).

Viac o jeho Vianociach sa môžete dozvedieť vo videu nižšie:

Jaroslav Naď (OĽaNO)

Ako minulý, aj tento rok budem tráviť Vianoce s rodinou v Banskej Štiavnici. Teším sa aj na chvíle s deťmi, budeme spolu aj na Silvestra, minulého roku sa nám to osvedčilo, takže si dávame repete. Do zahraničia sa nechystám.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ľuboš Blaha (Smer-SD)

Ako vždy, doma, deti sa už tešia na Ježiška, ako im donesie darčeky. Malá 7-ročná ešte verí, že darčeky nosí Ježiško, malý 9-ročný má už vážne pochybnosti, ktoré mu trpezlivo vyvraciame. Ja stále trvám na verzii, že darčeky nosí Dedo Mráz - to mi žiaľ doma neverí nikto, ani malá, začínam sa s tým zmierovať.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Budeme na Slovensku, neviem si predstaviť Vianoce nikde inde ako doma s rodinou - Vianoce sú o deťoch a o rodine, vždy som ich chápal ako sviatky pokoja a mieru, o to viac ma desí, že nás naša vláda ženie do vojny proti Rusku. Dúfam, že nezakážu aj Mrázika.

Zuzana Dolinková (Hlas-SD)

Tak ako zvyčajne každý rok, aj tento rok plánujeme spolu s deťmi tráviť Vianoce u mojich rodičov, spolu s mojou sestrou a našim starým otcom. Je to dlhoročná tradícia našej rodiny sedieť za štedrovečerným stolom spoločne viaceré generácie, pokiaľ je to čo i len trochu možné.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Maarty

Nemáme naplánované žiadne zahraničné dovolenky. Sviatky by som chcela naplno využiť na oddych. Máme za sebou ďalší náročný rok a aj môj letný oddych trval len pár dní. S deťmi sa už teraz tešíme, ak by sa nám podarilo dostať sa aspoň na pár dní na lyže a zrelaxovať trošku aj aktívne v prírode v slovenských horách.

Samuel Vlčan (nom. OĽaNO)

Vianočné sviatky strávim v rodinnom kruhu a priznám sa, že sa veľmi teším. ministerský post mi trochu ubral z času s mojimi najbližšími. Cestovať sa nechystáme. Budú to klasické Vianoce, ako aj v mnohých slovenských rodinách. Vašim čitateľom prajem požehnané Vianoce plné pohody a najmä veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomnej úcty a porozumenia.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rastislav Káčer (nom. OĽaNO)

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer bude podľa stanoviska tlačového oddelenia rezortu tráviť vianočné sviatky "vo dvojici a pokoji súkromia“.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Peter Cmorej (SaS)

Vianočné sviatky budem tráviť v kruhu rodiny, a teda s manželkou a s našimi deťmi, s ktorými si budeme užívať spoločné chvíle. Žiadne zahraničné dovolenky naplánované nemáme, budeme doma s blízkymi. V rovnakom duchu sa bude niesť aj koniec roka. Keďže máme malé deti, kapra vynecháme. Budeme mať kapustnicu a rybie filé so zemiakovým šalátom. Keďže musíme pre energetickú krízu všetci šetriť, budeme mať oveľa menej vianočných svetielok. Zároveň budeme časť sviatkov tráviť aj so starými rodičmi, a tak budeme piecť a variť spoločne a nie oddelene v dvoch domácnostiach, čím ušetríme časť energií.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Maarty

Karol Galek (SaS)

Tento rok bol veľmi hektický, priniesol množstvo zmien najmä v pracovnom živote a preto pár dní voľna a pokoja v kruhu rodiny padne vhod. Vianoce sú sviatkami, ktoré treba stráviť s deťmi a rodinou tam, kde sa človek cíti doma. V mojom prípade Bratislavčana, ktorý sa presťahoval na východ, to bude pod Tatrami a preto verím, že bude počasie aj na lyžovačku a výlety. Na stole budeme mať oblátky, kapustnicu, rybu, šalát - všetko tradičné jedlá. A ovocie - jablká, no aj trochu exotiky, ako pomaranče, mandarinky či kiwi. Sviatky sú síce často považované za čas, keď sa veľa hoduje, ale netreba to preháňať. Aj v tomto období platí, že žijeme nie preto aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. A šetriť určite treba, a to obzvlášť energiami. Zvyšovanie ich cien by sa síce domácností nemalo až tak dramaticky dotknúť, no stále platí, že najlacnejšou, najčistejšou a najbezpečnejšou energiou je tá, ktorú nespotrebujeme. Navyše každá jedna ušetrená kilowatthodina zostane k dispozícii slovenským zamestnávateľom. Ľudia tak neprídu o prácu a slovenská ekonomika o nosný pilier.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Topky/Maarty

Jarmila Halgašová (SaS)

Ako poslankyňa trávim veľa času mimo domova, v parlamente či na cestách, a tak si chvíle doma s rodinou obzvlášť vážim. Do zahraničia sa cez sviatky nechystám, rada si užívam domov, výzdobu či vianočné dobroty. Vianočný čas je však pre mňa vzácny aj preto, že sa vždy za stolom stretneme s deťmi, ktoré s nami už nebývajú. Keďže sa snažíme žiť zdravo, jedlá už dávno nevyprážam, vyprážaný kapor tak na našom stole chýba. No namiesto neho každý rok pripravím iný druh ryby na iný spôsob, tento rok to bude jeseter. Chýbať nebude zemiakový šalát s jogurtom namiesto majonézy či bohatá kapustnica. Na vianočnom stole budeme mať aj oblátky, med, orechy, ďatle a figy, jabĺčka, ale tiež opekance či koláče. Aj bez ohľadu na krízu sa vždy snažíme stravovať striedmo. Veľa ľudí sa bude musieť pre rastúce ceny energií pri pečení a varení uskromniť, no verím, že napokon všetko dobre dopadne. Niekedy skutočne stačí zachovať si chladnú hlavu. Odporúčam naplánovať si nákup potravín a prípravu jedál vopred, ušetrí to nielen čas, ale aj peniaze. Ak kúpime naozaj len to, čo potrebujeme, po sviatkoch nebudú kontajnery plné vyhodených potravín. Spotrebovať treba vždy najprv potraviny s najkratším dátumom spotreby, nadbytočné jedlo zamraziť. Tento prístup nám pomôže nielen lepšie prekonať rastúce ceny, ale zároveň budeme šetriť aj životné prostredie.

Galéria fotiek (17) Jarmila Halgašová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Anna Zemanová (SaS)

Sviatky budem tráviť s deťmi a vnúčatami. Teším sa na pokoj, čas s rodinou, nordic walking, zároveň sa budem venovať svojmu folklórnemu súboru a vianočným vystúpeniam. Nikam do zahraničia sa nechystám, tradične oslavujeme Vianoce doma. Čo sa týka jedla, nikdy nevynecháme prípravu oblátok, keďže ide o viac ako 60-ročnú rodinnú tradíciu. Pečieme ich celá rodina. Nikdy som nepatrila k ľuďom, ktorí plytvajú potravinami či elektrinou. Odmalička som bola vedená k šetreniu a keďže sa venujem enviro témam, uvedomujem si, že aj malými skutkami viem pomôcť zelenšej budúcnosti. Šetriť pri varení či svietení som zvyknutá. Pristúpila som však k obnove elektrospotrebičov a meriam ich spotrebu. Dúfam, že kríza postretne čo najmenej domácností