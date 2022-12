Možno sa nachádzajú aj u vás doma: Pozor na TIETO nebezpečné kozmetické výrobky!

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Švédsku, v Českej republike, Nemecku, Litve, vo Francúzsku a v Slovenskej republike. Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa úradu Daša Račková.

Krém na zosvetlenie pokožky Caro White Lightening Beauty Cream môže vzhľadom na výskyt hydrochinónu spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu.

Telové mlieko Sun 2 Summer Dream určené na použitie pred opaľovaním v soláriu obsahuje isobutylparaben, ktorý môže byť toxický pre reprodukciu a vývoj.

Telové mlieko Sun 2 Hot Caribbean Nights, ktoré sa rovnako používa pred opaľovaním v soláriu, môže spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu u citlivých osôb.

Parfém Turn for man aj toaletná voda Mimosa obsahujú zakázanú látku butylphenyl methylpropional, ktorá môže poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky.

Tekuté mydlo Arztseife predstavuje mikrobiologické riziko, môže predstavovať riziko infekcie pre spotrebiteľov s oslabeným imunitným systémom.

Pleťový krém Snail All in One Repair Cream podľa zoznamu zložiek obsahuje zakázanú látku butylphenyl methylpropional, ktorá môže poškodiť reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu pokožky.

V kréme na zosvetlenie pokožky SHEESHA Beauty Cream zistili prítomnosť ortuti. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.

Šampón Shampoo fortificante fortifying con luppola e semi di miglia Hop & millet seeds Tutti i tipi di cape obsahuje látku, ktorá môže poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky.

Gél na fixáciu vlasov Gel fixation intense pour cheveux "intense fix 24 H" môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Sprchový gél BAGNOSCHIUMA MUSCHIO BIANCO obsahuje látku, ktorá môže poškodiť reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu pokožky. Vo výrobku zistili aj látky, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. Naopak, na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená aj zmes konzervačných látok metylchlórizotiazolinón a metylizotiazolinón, ktorá však na základe laboratórnej analýzy nebola zistená vo výrobku.