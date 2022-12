Turista si vyberal z bankomatu peniaze, keď zrazu... Neuveríte, kto sa pri ňom zjavil

Záznam z neobyčajného stretnutia v blízkosti Národného parku Chitwan pochádza z 20. novembra. V tejto oblasti žije druhá najväčšia populácia nosorožcov indických, ktorú tvorí 752 jedincov. Nie je jasné, ako sa do mesta dostali, no rozhodne prekvapili. A to najmä turistu, ktorý si práve vyberal z bankomatu peniaze.

Na svete sa momentálne nachádza iba okolo 3500 nosorožcov indických, ide teda o ohrozený druh. Žijú v Indii, Nepále a Bhutáne, pričom tamojšie úrady sa snažia o zvýšenie ich populácie. V tomto prípade mohlo ísť o zvieratá zatúlané z národného parku, podľa niektorých ide však o dvoch mladých osirotených nosorožcov, o ktorých sa starajú miestni obyvatelia a zvieratá si už preto na ľudí zvykli.