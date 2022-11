Domáca úloha školáčky (8) z matematiky totálne zmiatla ľudí: Dokážete ju vyriešiť?

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

LONDÝN - Matematika nie je silnou stránkou každého, ale odpovedať na príklad osemročného dieťaťa by mali vedieť všetci. Tak to ale nebolo v prípade tejto úlohy, s ktorou sa istá mamička podelila na Reddite. Niektorí sa pokúšali prísť na správnu odpoveď, no bezúspešne.