Mladík na 90 dní prestal masturbovať: To, čo sa stalo potom, ho úplne ohromilo

LONDÝN - Masturbácia je normálnou súčasťou života väčšiny ľudí. Výnimkou nebol ani tento muž, ktorý sa však rozhodol, že s tým skoncuje. Nielenže sa začal viac venovať sebe samému, ale tiež má teraz viac energie a dokáže sa lepšie sústrediť. Mnoho užívateľov Redditu sa do abstinencie pustilo tiež.

Neznámy mladík sa na Reddite podelil o svoju intímnu skúsenosť. Deväťdesiat dní sa zdržal masturbácie, vďaka čomu sa vraj jeho život zlepšil natoľko, že sa s ňou rozhodol úplne prestať. Všíma si na sebe, že teraz má viac energie, jeho mozog prestal sexualizovať normálne veci a dokáže sa lepšie sústrediť. "Je pre mňa jednoduchšie sa stýkať s ľuďmi a začať konverzovať. V posilňovni som tiež zažil obrovský nárast energie a počas týchto troch mesiacov na sebe evidujem obrovský pokrok."

Abstinencia od sebaukájania mu okrem toho dodala viac disciplíny; vstáva skoro ráno a zájde si zacvičiť do posilňovne, čo mu pomáha najmä v ťažších chvíľach. No a napokon prezradil, že aj keby išlo o placebo efekt, vôbec mu to nevadí, pretože sa mu vďaka tejto skúsenosti zlepšilo duševné zdravie. "Nebuďte otrokom svojich sexuálnych túžob, presadzujte sa a staňte sa lepšou verziou samého seba pre vás a nie pre niekoho iného," odkázal ostatným.

Užívatelia zablahoželali mužovi za to, že dokázal tak dlho abstinovať. Niektorí dokonca uviedli, že jeho príbeh ich inšpiroval, aby sa tiež vzdali onanie. "Aj keď je to placebo, výsledky nie sú žiadne klamstvá. Sú reálne," napísal jeden z komentujúcich.