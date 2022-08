Kaderníčka zverejnila VIDEO hnusu, s ktorým do salónu prišla zákazníčka: Trvalo celý deň ho odstrániť

SYDNEY - Kaderníčka z Austrálie sa podelila so zábermi vlasov jednej zákazníčky, v ktorých sa ukrývalo extrémne množstvo vší. Vo videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, vidno tisíce vajíčok a lezúcich tvorov. Trvalo jeden celý deň, kým sa jej podarilo zbaviť dievča vší. Kaderníčka napokon prezradila, čo pri výskyte týchto parazitov určite nerobiť.

Rachel Marounová (21) zo Sydney pracuje ako kaderníčka a na sociálnych sieťach často zverejňuje videá o najväčších vlasových katastrofách svojich zákazníkov. Jeden prípad, ktorý nedávno riešila, bolo dievča s dlhými vlasmi. Jej rodina sa doma snažila zbaviť vší, zatiaľ čo mali všetci COVID-19.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Keď tínedžerka prišla do salónu, bolo jasné, že vši ovládli jej vlasy a už sa ich nedokázala zbaviť. Expertke trvalo celý deň, kým jej ich z hlavy odstránila všetky. Celý proces nahrávala na video. Na záberoch je vidno dlhé hnedé vlasy a Rachel, ktorá sa pokúša dostať z nich vši. Najprv začala prečesávať spodnú časť, ktorú "všivavou škôlkou", a potom ukázala všetky vajíčka vší vo vlasoch. Následne prečesala všetky vlasy a väčšie vši zabila.

"Prečo ma začala svrbieť hlava, keď som to sledoval?" pýta sa jeden z užívateľov. "Môj terapeut ma núti pozerať sa na to, aby som sa pokúsil prekonať môj šialený strach," uviedol ďalší. Marounová očividne odviedla skvelú prácu. Zákazníčka vraj bola nadšená už od chvíle, keď dokončila prvú časť česania. "Povedala, že cítila, ako jej z vlasov zmizlo obrovské bremeno a ja jej to nezazlievam, pretože som z nich vyčesala celú rodinu vší! Bola mimoriadne trpezlivá a veľmi šťastná, že sa jej po tom všetkom trápení podarilo zbaviť vší," uviedla kaderníčka.

Na stretnutí ešte dievčine vysvetlila, ako chrániť svoje vlasy pred týmito nepríjemnými parazitmi. Týždeň po návšteve salónu ju Marounová kontaktovala a zistila, že sa zákazníčke podarilo vyhubiť úplne všetky vši. "Najhoršia vec, ktorú môžete urobiť, keď máte vši, je dať im čas. Vši sa totiž množia príliš rýchlo a veľmi rýchlo sa stanú nekontrolovateľnými," upozornila.