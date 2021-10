FOTO Taliban pátra po zlatom poklade zo starovekého sveta: Prekvapil aj archeológov!

Zástupca kultúrnej komisie dočasného kabinetu Talibanu Ahmadullah Wasiq uviedol, že majú za úlohu nájsť a skontrolovať Baktrianov poklad. "Ak bol vyvezený z krajiny, je to zrada. Afganská vláda podnikne vážne kroky v prípade, ak boli tieto ako aj ďalšie staroveké predmety presunuté mimo Afganistan," vyhlásil. Podľa National Geographic tvoria poklad tisícky zlatých predmetov z celého starovekého sveta. Objavené boli v šiestich hrobkách datovaných od prvého storočia pred naším letopočtom do prvého storočia nášho letopočtu. Nachádzalo sa v nich viac ako 20 000 predmetov vrátane zlatých prsteňov, mincí, náušníc, náramkov, náhrdelníkov, zbraní a koruniek. Okrem zlata boli mnohé z nich vyrobené aj z drahých kameňov, ako tyrkys, karneol a Lapis lazuli.

The Bactrian treasure was excavated more than four decades ago from the graves of six wealthy nomads in the Tela Tapa area of Sherberghan district in northern #Afghanistanhttps://t.co/0Hzkv0g8jM