Vedci varujú pred ľahkým šírením KORONAVÍRUSU: Prenáša ho aj peľ a na veľké vzdialenosti!

Podľa výsledkov štúdie realizovanej na Cypre majú peľové mikročastice potenciál prenášať vo vzduchu rôzne vírusy vrátane SARS-CoV-2. "Pokiaľ je nám známe, je to po prvý raz, čo sa na základe simulácie podarilo demonštrovať, ako dokážu peľové mikrozrniečka prenášať vo vzduchu vírusy a šíriť ich v dave," uviedol autor štúdie Dimitris Drikakis. Z výskumu vyplynulo, že peľ dokonca uľahčuje šírenie vírusov, pretože ich dokáže na svoj povrch zachytiť veľké množstvo a je schopný "prepraviť" ich vzdušnou cestou naraz. Peľové zrniečka voľne unášané vzduchom dokážu takto prekonať pomerne slušnú vzdialenosť a sú schopné preniesť infekciu do dýchacích ciest človeka, ktorý je ďaleko od zdroja nákazy.

Zdroj: Getty Images

Vedci počas experimentu simulovali množstvo vonkajších zhromaždení s počtom od desiatich do sto osôb, medzi ktorými boli aj infikovaní SARS-CoV-2 umiestnení asi dvadsať metrov od urastenej vŕby. Tieto stromy dokážu vyprodukovať asi 1500 zrniek peľu na meter kubický, takže ich modely zaznamenali zavedenie asi 10 000 peľových zŕn. Pri analýze výsledkov zistili, že peľ preletel davom za menej ako jednu minútu a zachytil pri tom aj vírusové častice. Aj keď nie je možné presne odhadnúť, aké bolo riziko nákazy, vírus zachytený v peli a prenášaný vánkom by pravdepodobne zvýšil riziko infekcie. Odborníci sa taktiež domnievajú, že pri takom vysokom podiele peľu v ovzduší by veľmi nepomohlo ani dodržiavanie odporúčanej dvojmetrovej sociálnej vzdialenosti. Podotkli však, že šírenie infekcie by v tomto prípade ovplyvňovali aj ďalšie faktory, napríklad imunitný systém jednotlivca.

Zdroj: Getty Images

Tento výskum nie je prvý, ktorý sa zaoberal podobnou teóriou. Minulý rok v marci mníchovskí vedci uviedli, že k zvýšenej miere infekcie SARS-CoV-2 dochádza v období, keď je v ovzduší vyšší podiel peľu. V tomto prípade však predpokladali, že jeho veľké množstvo spôsobuje oslabenie imunity v dýchacích cestách a poukázali na dôležitosť imunitnej reakcie. Zároveň ale pripustili, že štúdia poukázala na ďalší spôsob, ako sa môže šíriť vírusová infekcia. "Pri sledovaní možností šírenia SARS-CoV-2 je potrebné brať do úvahy rôzne faktory životného prostredia, čiže aj peľ v ovzduší. Zvýšené povedomie o týchto účinkoch je dôležitým krokom pri prevencii proti COVID-19," skonštatoval Athanasios Damialis z Technickej univerzity v Mníchove.