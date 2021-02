Infektológ o ďalšom vývoji pandémie KORONAVÍRUSU: Situácia sa dramaticky zlepší v tomto mesiaci!

Člen poradného výboru FDA pre vakcíny a biologické výrobky uviedol, že súčasný príšerný zimný prírastok covid pacientov už pravdepodobne nebude prekonaný. S príchodom viacerých vakcín sa totiž zlepšuje časová os spojená s očkovaním, čo prispeje k ukončeniu pandémie. Offit taktiež poukázal na to, že "v USA konečne začíname zisťovať, ako postupovať a či je možné vakcíny podávať v množstve jedna až 1,5 milióna dávok denne, aby sa mohlo zaočkovať 55 až 60 percent populácie".

Zdroj: Getty Images

Začiatkom leta by tak mohla nastať chvíľa, keď sa všetko konečne zvrtne. "Domnievam sa, že do júna môžeme zastaviť šírenie vírusu," vyhlásil optimisticky ďalší pracovník FDA Scott Gottlieb. K zlepšeniu situácie podľa odborníkov prispejú aj klimatické zmeny. Po návrate teplejšieho počasia sa ľudia nebudú zhromažďovať v interiéri a šírenie vírusu sa tak automaticky spomalí. V jednej vedeckej štúdii z mája 2020 sa uvádza, že šírenie koronavírusu sa začína spomaľovať, keď sa priemerné denné teploty dlhodobejšie udržia nad 11 stupňov Celzia.

Zdroj: Getty Images

Imunológ Anthony Fauci pre Harvadský vestník uviedol, že potrebnú kolektívnu imunitu by mohlo ľudstvo dosiahnuť do konca leta. "Povedzme, že zaočkujeme 75 až 80 percent populácie. Ak to urobíme do konca prvého polroka, tak v treťom štvrťroku získame dostatočnú kolektívnu imunitu chrániacu našu spoločnosť. Do konca tohto roka sa tak môžeme priblížiť k určitému stupňu normality, ktorý bude podobný tomu, aký sme mali predtým," dodal.