Lekári upozorňujú na jeden vedľajší účinok vakcíny: Môže sa objaviť aj týždeň po očkovaní

Centrá pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) neustále ubezpečujú ľudí, že vedľajšie účinky covidovej vakcíny sú normálnou reakciou organizmu. Znamená to, že si vaše telo vytvorilo istú ochranu pred vírusom. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky v tejto súvislosti patrí bolesť hlavy, opuch, horúčka, zimnica a únava. Lekári však najnovšie varujú pred novým, oneskoreným vedľajším účinkom očkovania, ktorý sa objavuje u niektorých pacientov - červenou vyrážkou. Tá môže byť veľká 12 až 15 centimetrov a vždy sa objavuje na ruke, kde bola podaná vakcína. Môže byť svrbivá a bolestivá na dotyk. Pacienti tento vedľajší účinok nazývajú "covidové rameno", odborníci ho označujú ako "oneskorenú kožnú precitlivenosť", čo prakticky znamená oneskorenú a prehnanú imunitnú odpoveď organizmu.

