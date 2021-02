Bakteriálne zápaly v ústach: TOTO je ďalší smrteľný rizikový faktor pri Covide-19!

Vedci z Kataru zistili, že existuje súvislosť medzi zdravím zubov a priebehom liečby Covid-19. Podľa ich výsledkov výskumu majú pacienti s paradentózou, tj. bakteriálnym zápalom zubného lôžka, vyššie riziko prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti a intenzívnej lekárskej starostlivosti, keď sú infikovaní Covid-19, v porovnaní s pacientmi, ktorí nemajú paradentózu. V dôsledku choroby sa tiež zvyšuje riziko úmrtia na Covid-19.

Výskumný tím vedený Nadyou Maroufovou z Inštitútu pre zdravie ústnej dutiny v spoločnosti Hamad Medical Corporation v Dauha vyhodnotil pomocou národných elektronických súborov pacientov lekárske a zubné údaje celkovo 568 pacientov. U 40 z nich sa vyskytli komplikácie spojené s Covid-19, ktoré si vynútili prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti a podporu dýchania. Údaje sa zhromažďovali medzi februárom a júlom 2020.

Zdroj: Getty Images

S prihliadnutím na vek, pohlavie, spotrebu nikotínu a index telesnej hmotnosti analýza údajov odhalila, že pacienti s Covid 19 s paradentózou musia byť triapolkrát častejšie prevážaní na jednotky intenzívnej starostlivosti. Tam je štyriapolkrát vyššia pravdepodobnosť napojenia na pľúcnu ventiláciu a takmer deväťkrát vyššia pravdepodobnosť úmrtia v porovnaní s pacientmi s Covidom 19, ktorí nemajú paradentózu. Okrem toho sa zvýšili hodnoty niekoľkých biomarkerov, ktoré odrážajú zápal v tele, u pacientov s Covidom-19 s parodontálnym ochorením.

Odporúča sa použitie perorálnych antiseptík

Mariano Sanz, ktorý sa tiež zúčastnil štúdie, zistil, že baktérie z úst u pacientov s parodontálnym ochorením môžu byť inhalované a môžu infikovať pľúca. Podľa zubára z Madridu to platí najmä pre pacientov, ktorí sú napojení na ventilátor. To by podľa Sanza mohlo prispieť k zhoršeniu stavu pacientov s Covid-19 a zvýšiť riziko úmrtia. Pracovníci nemocnice preto musia identifikovať pacientov s paradentózou, ktorí majú Covid 19, a používať pre nich perorálne antiseptiká. To môže znížiť prenos baktérií z úst do zvyšku tela.

Zdroj: Getty Images

Vzhľadom na ich výsledky vedci požadujú, aby sa paradentóza považovala za ďalší rizikový faktor závažného priebehu Covid-19. Navyše je opäť zrejmé, že bakteriálny zápal zubného lôžka je ochorenie, ktoré sa odohráva nielen v ústach, ale postihuje aj celé telo. Výsledky štúdie boli publikované v časopise Journal of Clinical Periodontology.

Pacienti by preto mali pravidelne vykonávať zubné prehliadky, a to najmä v prípade pandémie, aby sa zabránilo rizikovým faktorom, ktorým sa dá predísť pri závažnom priebehu Covidu, dodáva profesorka Bettina Dannewitzová ako prezidentka Nemeckej spoločnosti pre parodontológiu.