Desivé varovanie vedcov: Vyhynuté druhy sú len špičkou ľadovca, už čoskoro bude oveľa horšie

LONDÝN - Najmenej 550 druhov cicavcov by podľa odhadov vedcov mohlo v tomto storočí vyhynúť, podobne ako v minulosti mamuti či šabľozubé tigre. S odvolaním na štúdiu, ktorú publikoval vedecký časopis Science Advances, o tom informoval spravodajský web BBC.

Počet druhov cicavcov na svete je zhruba okolo 6500. Štúdia naznačuje, že za vymieranie rôznych cicavcov v uplynulých dekádach môžu takmer výhradne ľudia. Ak nebudú zavedené efektívne opatrenia, proces vyhynutia druhov sa podľa vedcov ešte zrýchli. Ich odhad sa opiera o fosílie dokazujúce predošlé vyhynutia. "S každým strateným druhom prichádzame o časť dejín Zeme," uvádzajú autori.

Spoluautor výskumu, Tobias Andermann z centra pre globálnu diverzitu na univerzite vo švédskom Göteborgu, sa napriek pesimistickej predpovedi domnieva, že je stále možné zachrániť stovky, ak nie tisícky druhov, ak budú zavedené viac cielené a efektívne opatrenia na ochranu prírody. Na to je podľa neho potrebné, aby si spoločnosť uvedomila, že biodiverzita čelí vážnemu ohrozeniu a začala sa podľa toho aj správať. Andermann zdôraznil, že ide o globálnu krízu. "Tlačí nás čas. S každým vyhynutým druhom nenávratne prichádzame o unikátnu časť prírodných dejín Zeme."

Vedci zostavili databázu fosílií, ktorá poukazuje na rozsah a obdobia nedávnych vyhynutí. Ich počítačové simulácie predpovedajú, že sa do roku 2100 vymieranie druhov výrazne zrýchli. Prognóza sa zároveň opiera o aktuálne stavy ohrozenia daných druhov. Podľa týchto modelov vymieranie druhov v uplynulých storočiach predstavuje len špičku ľadovca v porovnaní s tým, čo hrozí v nasledujúcich desaťročiach. Samuel Turvey z Londýnskej zoologickej spoločnosti, ktorý je ďalším spoluautorom štúdie, uviedol, že vytvorenie mapy historických vplyvov ľudí na biodiverzitu je kľúčové pre pochopenie toho, prečo boli niektoré druhy a ekosystémy obzvlášť zraniteľné ľudskou aktivitou. Vypozorované trendy by potom mohli poslúžiť pri vypracovaní efektívnejšej stratégie boja proti vymieraniu druhov. Experti varujú, že nastáva šieste hromadné vymieranie druhov. To, čo v súčasnosti robíme, podľa nich bude pravdepodobne definovať budúcnosť ľudstva.