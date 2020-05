KORONAVÍRUS Hrozivé slová uznávaného vedca: Urobili sme si to sami, pandémii sa dalo TAKTO zabrániť

NEW YORK - Za pandémiu ochorenia COVID-19 môže rozsiahly nelegálny obchod s voľne žijúcimi zvieratami a prílišné prenikanie človeka do prírody. Tvrdí to popredný americký vedec Thomas Lovejoy. Toto nie je pomsta prírody. To sme si urobili sami, vyhlásil.

Vedci objavujú dva až štyri vírusy ročne, ktoré vzniknú ako dôsledok ľudského prenikania do sveta prírody. A ktorýkoľvek z týchto vírusov sa môže zmeniť na pandémiu, uviedol Lovejoy, ktorý v 80. rokoch minulého storočia vytvoril termín "biologická diverzita". "Táto pandémia je následkom nášho vytrvalého a neprimeraného prenikania do prírody a rozsiahlych trhov s voľne žijúcimi zvieratami v južnej Ázii a Afrike. Je zjavné, že bolo len otázkou času, než sa niečo podobné stane," doplnil odborník, ktorý prednáša ekológiu na Univerzite Georga Masona v americkej Virgínii.

V Ázii a Afrike sú bežné trhy, kde sa predávajú živé zvieratá - ako chované, tak voľne žijúce - spoločne s čerstvým ovocím, zeleninou a rybami, často v značne nehygienických podmienkach. Tieto trhy zabezpečujú potravu stovkám miliónom ľudí. Predpokladá sa, že podobný trh v čínskom Wu-chane, kde sa predávalo množstvo živých zvierat vrátane líšiek, krýs, veveričiek, vlčích mláďat a mlokov, bol zdrojom nákazy koronavírusom.

Zdroj: Youtube/Uragon DigiTv

Podľa Lovejoya by sa podstatne znížilo roziko prenosu nákazy, pokiaľ by na týchto trhoch boli oddelené domáce zvieratá od tých voľne žijúcich, pretože vírusy by mali k dispozícii menej nových druhov, na ktoré by sa mohli preniesť. "Je dôležité znížiť pravdepodobnosť podobného prenosu. V mnohých ohľadoch by bolo najlepšie podobné trhy úplne zrušiť, ale to by len posilnilo čierny trh, s ktorým by bolo oveľa ťažšie sa vysporiadať."

Pandémia bude v tomto roku stáť podľa Svetového ekonomického fóra globálnu ekonomiku bilión dolárov. Najtvrdší dopad bude mať na najzraniteľnejšie komunity, Afrike hrozí, že príde až o takmer polovicu všetkých pracovných miest. "Toto nie pomsta prírody, za to si môžeme sami. Riešením je prijať omnoho úctivejší prístup k prírode, čo zahŕňa aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami a všetkým ostatným," vyhlásil profesor enviromentálnych vied.