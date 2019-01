S touto planétou sa niečo deje: Podľa vedcov môže prísť vesmírny krásavec o svoju pýchu

WASHINGTON - Saturn nebude "nebeským krásavcom" našej slnečnej sústavy večne. Vyplýva to z nových vedeckých výskumov americkej vesmírnej agentúry NASA. Tie dospeli k záveru, že planéta "jedného dňa" chtiac-nechtiac príde o svoje prstence. Aj keď tempo ich miznutia je pomerne rýchle, prinajmenšom stovku miliónov rokov to predsa len ešte potrvá.

"Máme šťastie, že sa môžeme pozerať na systém Saturnových prstencov, ktorý sa zdá byť niekde uprostred svojej životnosti," napísal vo vyhlásení vedúci autor príslušnej štúdie James O'Donoghue z Goddardovho strediska vesmírnych letov NASA v Marylande.

Prstence sú podľa expertov sťahované do Saturnu vplyvom magnetického poľa planéty ako prašný dážď ľadových častíc. "Odhadujeme, že tento 'prstencový dážď' počas pol hodiny odčerpá zo Saturnových prstencov množstvo vody, ktoré by zaplnilo olympijský bazén," uviedol O'Donoghue.

Zdroj: nasa

Týmto spôsobom by celý systém zanikol počas 300 miliónov rokov. Avšak sonda Cassini zmerala materiál padajúci z prstencov na Saturnov rovník a vedcom z toho vyšlo, že by pýcha planéty mohla zmiznúť "už" do sto miliónov rokov. "To je relatívne krátka doba vzhľadom na vek Saturnu, ktorý presahuje štyri miliardy rokov," poznamenal O'Donoghue.

Vedci sa už dlho zamýšľajú nad tým, či sa Saturn sformoval s prstencami, alebo či prstence vznikli neskôr. Nový výskum dáva prednosť druhému variantu s tým, že prstence zrejme nebudú staršie ako 100 miliónov rokov.