Svadba sa takmer skončila smrťou: Tínedžer (16) bojoval o život po kontakte s húsenicou

Jeho mama Megan Tutenová zverejnila príbeh v snahe výšiť povedomie o tom, ako by sa mali zachovať ostatní, ak príde k takejto situácii. Chlapca okamžite naložili do vozidla a odviezli do nemocnice, kde mu bol podaný Benedryl a steroidy. Potom mu dovolili odísť domov, ale stále mal bolesti na hrudníku aj v oboch rukách.

Zdroj: profimedia.sk

Po dvoch hodinách utrpenia ho vzali späť do nemocnice, kde sa lekári snažili dostať jeho krvný tlak pod kontrolu, keďže zase upadol do bezvedomia. Našťastie sa to zdravotníkom podarilo a mladík mohol ísť domov, ale tam po čase opäť odpadol, takže ho napokon hospitalizovali.

"Ryana previezli do najlepšej pediatrickej nemocnice v našej oblasti, kde po príchode znova upadol do šoku. Vykonali rôzne testy a zistilo sa, že za to všetko môže húsenica. Ryan bol extrémne slabý a nebol schopný zdvihnúť ani lyžicu. Keď po desiatich dňoch zvládol otvoriť vrchnák na nápoji, bol to pre neho veľký úspech," citoval jeho matku denník The Sun.

Zdroj: profimedia.sk

Húsenica motýľa Megalopy operularis má na sebe husté chĺpky a pre človeka je vysoko toxická. Chĺpky totiž obsahujú jedovaté ostne, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože, vyrážky, pľuzgiere, ale aj problémy s dýchaním. Megan ľuďom odporučila, aby si v takom prípade, keď sa im dostane do kontaktu s kožou, vzali pásku, aplikovali ju na postihnuté miesto a strhli ju. Tým sa odstránia chĺpky aj toxíny v nich.

Zdroj: Getty Images

"Bola to tá najstrašidelnejšia vec, ktorá sa nám kedy stala. Je to strašné, keď sa zo silného mladého muža stane niekto, kto sa nedokáže ani sám najesť," uviedla Megan, ktorá chce upozorniť na nástrahy sveta fauny, o ktorých predtým nemala ani potuchy.