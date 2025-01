Senát USA potvrdil miliardára Douga Burguma vo funkcii ministra vnútra

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Senát USA potvrdil vo štvrtok miliardára a bývalého guvernéra Severnej Dakoty Douga Burguma vo funkcii ministra vnútra, informujeme podľa správy agentúry AP a denníka The New York Times.

Burgum tak podľa AP povedie ambície novej republikánskej administratívy posilniť výrobu fosílnych palív v krajine. Senát jeho nomináciu prezidentom Donaldom Trumpom na post šéfa rezortu vnútra schválil v pomere 79-18. Za jeho nomináciu hlasovalo všetkých 53 republikánov v stočlennom Senáte, ku ktorým sa pridala viac než polovica demokratov.

Dve funkčné obdobia pôsobil ako guvernér na ropu bohatej Severnej Dakoty

Šesťdesiatosemročný Burgum je mimoriadne bohatým podnikateľom v oblasti softwérového priemyslu. Dve funkčné obdobia pôsobil ako guvernér na ropu bohatej Severnej Dakoty. V roku 2023 odštartoval prezidentskú kampaň, o niekoľko mesiacov neskôr však od nej upustil a rýchlo podporil Trumpa. Prezident USA zároveň nominoval Burguma aj ako riaditeľa novej Národnej energetickej rady USA, ktorej úlohou je dosiahnuť "energetickú dominanciu" Spojených štátov. V tejto funkcii bude mať nový šéf rezortu obrany svoje kreslo prvýkrát aj v Národnej bezpečnostnej rade, píše AP.

Poplach medzi ekológmi i niektorými demokratmi

Trump Burgumovi nariadil, aby ešte viac uľahčil energetickým spoločnostiam využívanie zdrojov fosílnych palív v krajine, a to aj vrátane verejných pozemkov. Vyvolalo to poplach medzi ekológmi i niektorými demokratmi, keďže emisie skleníkových plynov z fosílnych palív spôsobujú otepľovanie planéty. Niektorí demokrati v tejto súvislosti vyjadrili obavy, že táto Burgumova vízia o čerpaní zdrojov fosílnych palív ohrozuje krajinu, píše denník The New York Times.