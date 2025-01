Izraelský premiér Netanjahu nariadil odložiť prepustenie palestínskych väzňov

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

"Premiér Benjamin Netanjahu spolu s ministrom obrany Jisraelom Kacom dali pokyn na odloženie prepustenia teroristov, ktoré bolo naplánované na dnes (štvrtok), až kým nebude zaistené bezpečné prepustenie našich rukojemníkov v nadchádzajúcich fázach," uviedla vo vyhlásení kancelária premiéra. Zároveň vyzvala sprostredkovateľov, aby dosiahli žiadané pokojné prepúšťanie izraelských rukojemníkov.

Hamas je v kontakte so sprostredkovateľmi dohody o prímerí

Spravodajský portál The Times of Israel informoval, že v čase vydania Netanjahuovho príkazu boli palestínski väzni už v autobusoch pripravení na prepustenie. Zdroj z palestínskeho militantného hnutia povedal, že Hamas je v kontakte so sprostredkovateľmi dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov, aby "prinútili" Izrael prepustiť 110 väzňov.

Hamas vo štvrtok prepustil v meste Džabálijá 20-ročnú izraelskú vojačku Agam Bergerovú. Neskôr v meste Chán Júnis prepustil ďalších dvoch izraelských rukojemníkov 29-ročnú Arbel Jehudovej a 80-ročného Gadiho Mosesa. Odovzdávanie rukojemníkov označila BBC za chaotické. Na mieste prepustenia sa zhromaždil dav, v ktorom bolo náročné sa pohybovať a ľudia strkali do prepúšťaných rukojemníkov.

Izrael mal v rámci prvej fázy prímeria prepustiť 110 palestínskych väzňov

Netanjahu bezprostredne po prepustení kritizoval jeho priebeh. Kriticky sa k udalosti vyjadril aj bývalý minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, ktorý odstúpil na protest proti dohode o prímerí a opakovane ju kritizoval. Zábery z prepúšťania rukojemníkov v Chán Júnise boli podľa neho "hrozné". Hamas okrem troch izraelských rukojemníkov prepustil aj piatich Thajčanov.

Izrael mal podľa plánu vo štvrtok v rámci prvej fázy prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára, prepustiť 110 palestínskych väzňov. Tridsaťdva z nich bolo odsúdených na doživotné tresty, 30 sú podľa BBC maloletí a ženy. Ďalších 20 osôb má byť deportovaných "mimo palestínskych území". Mnohí z väznených Palestínčanov, ktorí majú byť v rámci dohody prepustení, neboli nikdy obvinení z trestného činu.