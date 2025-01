Šokujúca predpoveď astrológa: Trumpovi hrozia obrovské problémy! Postavenie planét neveští nič dobré

Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

V pondelok (20. januára) Donald Trump už druhýkrát zložil prísahu ako prezident Spojených štátov. Astrológ Ankur, ktorý už predpovedal jeho víťazstvo v prezidentských voľbách 2024, prináša pochmúrne prognózy. O jeho predpovediach informoval britský denník Daily Star.

Ťažká cesta pred Trumpom

Podľa Ankura čakajú Trumpa počas druhého funkčného obdobia vážne výzvy. Hoci na prvý pohľad môže jeho návrat do úradu pôsobiť ako veľká príležitosť, v skutočnosti sa podľa astrológa môže ukázať ako nesmierne náročný a problematický.

Rok 2025 prinesie podľa Ankura pre Trumpa obrovské komplikácie. „Horoskop Spojených štátov naznačuje silný stres pre vodcu krajiny, ktorým je v tomto prípade prezident,“ vysvetľuje. „Opozícia Saturna a Neptúna predstavuje obrovskú výzvu pre hlavu štátu. Tento aspekt naznačuje obdobie, v ktorom môže byť vedenie konfrontované s verejnou kontrolou, zmätkom či dokonca podvodmi.“ To by mohlo podľa Ankura znamenať, že Trumpova autorita a vodcovské schopnosti budú v roku 2025 vážne spochybňované.

Trumpovi hrozia vážne zdravotné problémy

Astrológ ďalej analyzuje vplyv Pluta, ktorý má podľa neho zásadný význam. „V astrológii predstavuje 6. dom zdravie, každodennú rutinu a prácu. (...) Prítomnosť Pluta v tomto dome naznačuje, že Trump by mohol v roku 2025 čeliť vážnym zdravotným problémom.“ Ak by sa jeho zdravotný stav zhoršil, mohlo by to mať vážne dôsledky nielen na jeho verejný obraz, ale aj na jeho schopnosť efektívne vykonávať prezidentskú funkciu.

Pochmúrna predpoveď pre Trumpovu budúcnosť

Ankur tiež varuje, že Trumpova verejná reputácia môže v roku 2025 výrazne utrpieť. Na základe analýzy tzv. slnečných oblúkov – metódy predpovedania trendov podľa pohybu Slnka – dospel k záveru, že uprostred roka by mohol Trump čeliť veľkým reputačným škandálom. „Vyzerá to tak, že nebude čeliť len útokom zo strany svojich politických protivníkov, ale kritike sa možno nevyhne ani zo strany vlastných podporovateľov,“ uzatvára astrológ.