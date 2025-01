Desaťtisíce ľudí v Nemecku demonštrovali proti politickej pravici

Pred Brandenburskou bránou v Berlíne sa zhromažďujú ľudia na protest proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko alebo strane AfD a pravicovému extrémizmu. (Zdroj: SITA/AP/Ebrahim Noroozi)

V Kolíne nad Rýnom sa na demonštrácii napriek daždivému počasiu zišlo podľa agentúry DPA 40 000 ľudí. Nahlásených bolo pritom pôvodne 5000 účastníkov. Na protestný pochod ľudia prišli s bubnami a hrncami. Heslá na plagátoch boli zamerané nielen proti AfD, ale aj proti predsedovi opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Merzovi.

Podobné to bolo pri Braniborskej bráne v Berlíne, kde sa na demonštrácii proti pravici a za demokraciu podľa polície zišlo zhruba 30 000 ľudí. Boli medzi nimi ľudia všetkých generácií od detí po dôchodcov, priniesli si so sebou sviečky a vianočné svetlá, aby vytvorili pomyselnú "reťaz svetiel". "Prišla som preto, lebo ma desí nárast podpory AfD, ale nahnevalo ma aj to, čo povedal Friedrich Merz," povedala jedna zo starších účastníčok demonštrácie, ktorá je členkou organizácie Omas gegen Rechts (Babky proti pravici).

Mesiac pred voľbami do Spolkového snemu má podľa najnovšieho prieskumu agentúry INSA únia CDU / CSU šancu získať 30 percent hlasov, druhá by s 21 percentami skončila AfD. V posledných parlamentných voľbách získala AfD 10,4 percenta hlasov, teraz je tak na dvojnásobku.

Tragický útok v Aschaffenburgu

Dnešné demonštrácie sa uskutočnili len tri dni po tragickom útoku v bavorskom Aschaffenburgu, kde 28-ročný neúspešný žiadateľ o azyl z Afganistanu zaútočil na deti zo škôlky, ktoré boli na prechádzke v parku. Zabil dvojročného chlapca a 41-ročného muža, ktorý prispieval na pomoc. Zranenia utrpeli ďalšie dvojročné dieťa, starší muž a vychovávateľka. Taktiež v Aschaffenburgu sa dnes na demonštrácii proti politickému posunu doprava zišlo 3000 ľudí.

Sprísnenie migračnej a azylovej politiky

Pravdepodobný budúci kancelár Merz v reakcii na útok avizoval výrazné sprísnenie migračnej a azylovej politiky Nemecka v prípade, že po februárových voľbách zasadne v kancelárskom kresle. Povedal pritom, že návrh na sprísnenie pravidiel predloží parlamentu už na budúci týždeň a je mu jedno, "kto ho schváli". To vyvolalo na nemeckej politickej scéne vlnu kritiky, predovšetkým politici dosluhujúci menšinovej vlády sociálnych demokratov (SPD) a Zelených vyjadrili obavy, že by to mohol byť prvý krok k spolupráci CDU / CSU a AfD.

Konzervatívna únia CDU / CSU uplatňuje teraz voči AfD takzvaný protipožiarny múr (Brandmauer), čo prakticky znamená, že s ňou odmieta akokoľvek spolupracovať. Mnohí sa však obávajú, že by mohol pomyselný múr po voľbách padnúť. Demonštranti túto obavu dnes vyjadrili aj na proteste v centre Berlína, keď skandovali "My sme protipožiarny múr!". Jeden z rečníkov na pódiu Merze varoval, že vyvolá "povstanie slušných ľudí", ak v parlamente schváli sprísnenie migračnej politiky za pomoci hlasov AfD.

Vplyv Elona Muska

Berlínska demonštrácia bola podľa organizátorov zameraná aj proti novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a vplyvu jeho spojenca Elona Muska. Americký miliardár v posledných týždňoch opakovane podporil AfD, a podľa ostatných strán sa tak nemiestne vmestňuje do nemeckej predvolebnej kampane. Musk dnes opäť naživo prehovoril k priaznivcom strany na mítingu v stredonemeckom Halle, kde kandidátka na kancelárku za AfD Alice Weidelová oficiálne začala svoju kampaň. Akcie sa zúčastnilo asi 4500 ľudí.