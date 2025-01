Veľký problém vo Viedni: Takmer polovica prvákov nevie po NEMECKY! Nerozumejú ani svojim učiteľom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VIEDEŇ - V Rakúsku sa klasifikujú ako mimoriadni žiaci tí, ktorí už majú vek aj vyvinutý intelekt natoľko, aby mohli chodiť do školy. Výučba je ale problém, pretože bariérou je nedostatočná znalosť nemčiny.

Európa sa za posledné desaťročie zmenila aj vplyvom niekoľkých veľkých imigračných vĺn. Odzrkadľuje sa to na súčasných deťoch, ktoré nerozumejú, čo im učitelia v škole hovoria. Patria do skupiny tzv. "mimoriadnych študentov". Denník Huete prichádza dokonca s desivou štatistikou, ktorá hovorí, že tento problém sa týka 45 percent žiakov prvého stupňa (október 2024). Pred dvomi rokmi to bolo 36 percent.

Údaje predostrel verejnosti poslanec mestskej rady pre vzdelávanie Christoph Wiederkahr z viedenskej ÖVP (Rakúska ľudová strana) a týka sa aktuálneho školského roka. Takmer dve tretiny "mimoriadnych študentov" pochádza práve z Viedne. Zo súčasných prvákov naprieč celým Rakúskom je 61 percent s nedostatočnou znalosťou nemčiny. Ich materinským jazykom je totiž v mnohých prípadoch arabčina alebo turečtina. Zarážajúce je, že rakúske občianstvo má 24 percent žiakov z tejto skupiny.

Desivé slová učiteľov

Ďalšie údaje hovoria, že ohrozených je najmenej sedem okresov, kde počet „mimoriadnych prvákov“ presahuje už 50 percent. "Ani jedno z mojich detí nemá nemčinu ako svoj rodný jazyk. Mnohé sa pritom narodili v Rakúsku. Určite viac ako polovica," hovorí triedny učiteľ nemenovanej základnej školy v jednom z ohrozených okresov.

(Zdroj: Getty Images)

"Traja moji žiaci sú úplne negramotní. Nepoznajú ani jedno písmeno. Ako jej toto možné? V niektorých rodinách by rodičia aj chceli svoje deti niečo naučiť, ale nevedia ani prečítať to, čo je napísané v učebnici. V iných prípadoch hovoria rodičia plynule nemecky, ale o dieťa sa vôbec nestarajú a nezaujíma ich to," prezradila ďalšia nemenovaná učiteľka.

Trpia všetci žiaci

Riaditeľka ďalšej nemenovanej základnej školy sa pred niekoľkými týždňami vyjadrila, že rodiny "mimoriadnych detí" žijú už v Rakúsku pomerne dlho na to, aby ovládali nemecký jazyk, ale je im to jedno. Podľa zákona musia všetky deti narodené v Rakúsku absolvovať aspoň jeden rok v materskej škole. "Otázkou je, aká materská škola to bola, keď príde dieťa na prvý stupeň úplne negramotné," doplnila riaditeľka.

Problém nastáva aj s celkovým vzdelávaním na rakúskych školách. Žiaci, ktorí nemecký jazyk ovládajú, by mohli v učive napredovať rýchlejšie, ale musia čakať za svojimi negramotnými spolužiakmi. "Je to ťažké. Človek sa snaží sústrediť sa na tých najslabších, ale máme nedostatok učiteľov. Neviem, čo mám potom robiť," približuje nemenovaná riaditeľka.