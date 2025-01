Trump sa ponáhľa: Chce sa urýchlene rozprávať s Putinom! Poveril spolupracovníkov, aby to zariadili

Vladimir Putin a Donald Trump na archívnej fotografii (Zdroj: TASR/AP Photo/Susan Walsh)

WASHINGTON - Donald Trump, novozvolený prezident USA, nariadil svojim poradcom, aby po jeho nástupe do funkcie zorganizovali telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Jedným z hlavných cieľov tohto hovoru má byť plánovanie osobného stretnutia v priebehu nasledujúcich mesiacov, ktoré by mohlo prispieť k ukončeniu vojny na Ukrajine, tvrdia osoby oboznámené so situáciou.

Trump počas predvolebnej kampane sľúbil, že ukončí konflikt už počas prvého dňa v úrade. Avšak, deň pred inauguráciou, keď vojna trvá už takmer tri roky a nič nenaznačuje, že by mala čoskoro skončiť, je jasné, že tento sľub nesplní.

Napriek tomu má Trump a jeho tím v pláne čo najskôr začať pracovať na návrhu riešenia, ktorý by sa mohol realizovať počas prvých mesiacov jeho funkčného obdobia. Kľúčovým krokom je priama komunikácia s Putinom.

Prípravy na tento telefonát začali Trumpovi bezpečnostní poradcovia už pred niekoľkými týždňami. Nie je však jasné, či bol už stanovený konkrétny termín, píše CNN.

Po Trumpovom nástupe do funkcie môžu americkí a ruskí predstavitelia naplno začať pripravovať podmienky pre osobné stretnutie. Budúci prezident naznačil, že prípravy na rokovania sú už v procese, zatiaľ čo Kremeľ uviedol, že s formálnymi krokmi začne až po jeho inaugurácii. Svoju ochotu hostiť takéto rokovania prejavili Švajčiarsko a Srbsko.

Ak sa tieto rokovania uskutočnia, znamenalo by to výrazný odklon od prístupu súčasného prezidenta Joea Bidena. Ten sa s Putinom priamo nerozprával takmer tri roky, pretože neveril, že by takýto kontakt mohol pomôcť ukončiť konflikt.

Trump má na vec iný názor. Podľa osoby oboznámenej s jeho stratégiou je presvedčený, že priamy dialóg s Putinom je presne to, čo je potrebné na nájdenie riešenia, ktoré by ukončilo vojnu.

Zatiaľ nie je známe, do akej miery plánuje Trump pokračovať v stratégii Bidenovej administratívy, ktorá zahŕňa poskytovanie zbraní a spravodajských informácií Ukrajine. Okrem otvoreného nesúhlasu so vstupom Ukrajiny do NATO nešpecifikoval, aké bezpečnostné záruky je ochotný poskytnúť, aby uspokojil prezidenta Volodymyra Zelenského. Rovnako sa nezmienil o tom, kto by mal financovať obnovu Ukrajiny, ale na základe jeho predchádzajúcich vyjadrení je nepravdepodobné, že by túto úlohu prevzali Spojené štáty.