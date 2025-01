OSN tvrdí, že vo vojne v Sudáne pribúdajú etnicky motivované útoky

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II)

"Situácia pre civilistov v Sudáne je už teraz zúfalá a existujú dôkazy o páchaní vojnových zločinov a iných krutých zločinov," uviedol Türk vo svojom vyhlásení. "Obávam sa, že situácia sa teraz mení na ešte nebezpečnejšiu," dodal.

V Sudáne od roku 2023 zúri vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a milióny ľudí vyhnala zo svojich domovov.

Sudánska armáda tento týždeň viedla boje v štáte al-Džazíra a získala späť jeho hlavné mesto Wad Madaní od jednotiek RSF, píše AFP. OSN len za uplynulý týždeň zaznamenala najmenej 21 úmrtí počas dvoch útokov v štáte al-Džazíra. Počet obetí podľa OSN môže byť "oveľa vyšší". Agentúra AFP tvrdí, že hoci je RSF známa útokmi na základe etnickej príslušnosti, objavili sa aj správy o tom, že k takýmto útokom dochádza aj v oblastiach kontrolovaných armádou.

Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie

Americké ministerstvo financií vo štvrtok uvalilo sankcie na Burhána, ktorého obvinilo z útokov na školy, obchody a nemocnice, ako aj z používania nedostatku jedla ako vojnovej zbrane. Len týždeň predtým uvalili USA sankcie na vodcu RSF a skupinu obvinili z páchania genocídy.

V reakcii na tvrdenia amerických predstaviteľov o používaní chemických zbraní sudánskou armádou Türkova hovorkyňa v piatok uviedla, že pre obmedzený prístup dosiaľ neboli zdokumentované takéto útoky. Tieto správy označila za znepokojujúce a dodala, že je potrebné ich prešetriť. OSN podľa nej zaznamenali "použitie extrémne ťažkých zbraní v obývaných oblastiach" vrátane leteckých útokov na trhoviská.

Obe strany konfliktu sa vzájomne obviňujú z útokov cielených na civilistov a bezhlavého ostreľovania obývaných oblastí, píše AFP. Vojna dostala krajinu na pokraj hladomoru, čo OSN označuje za jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.