Internetom sa šíri VIDEO, ktoré údajne zachytilo Zelenského rodinu v St. Moritzi: Fejk news, tvrdí úrad proti dezinformáciám

KYJEV/ST. MORITZ - Manipulátori na sociálnych sieťach opäť pracujú na plné obrátky. Výnimkou nie je ani medzinárodné politické dianie, v ktorom osočujú konkrétnych ľudí s nedostatočného záujmu o vlastnú krajinu, ktorá je vo vojnovej kríze. Áno, opäť ide o Ukrajinu a najnovším terčom jednoduchších užívateľov internetu sa stala prvá dáma ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podľa osobnostne neovereného videa sa mal vraj oddávať zimným radovánkam vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku, a to nie je všetko.

Video na ruskej sociálnej sieti vKontakte zdieľal bývalý predstaviteľ ukrajinského parlamentu Igor Mosijčuk. Ten pod videom uvádza, že prvá dáma Olena Zelenská mala prileieť s deťmi do lyžiarskeho strediska St. Moritz vo Švajčiarsku, pričom tak mala vykonať za asistencie prezidentky Moldavska Mai Sanduovej. Tá mala podľa Mosijčuka na túto cestu poskytnúť jej lietadlo.

Zjavný hoax, na ktorý sa prišlo o niekoľko minút

Krátko po zdieľaní videa a jeho naberaní na popularite začalo naplno pracovať Centrum pre boj proti dezinformáciám (CPD). Za pár chvíľ bolo jasné, že informácie poskytnuté k videu sú falošné.

"Bývalý ukrajinský poslanec nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by túto informáciu potvrdili. Na videu, ktoré distribuoval, je vidieť len niekoľko neznámych ľudí, ktorí sa dostali do kolóny áut. Neexistujú žiadne jasné znaky, podľa ktorých by bolo možné identifikovať prvú dámu alebo ktoréhokoľvek z jej spolupracovníkov v spomínanom videu," uviedla CPD.

Exposlanec Mosijčuk medzitým ohlásil, že v blízkej dobe odhalí "informácie o hoteli a izbách, kde majestát býval".