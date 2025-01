Pre rabovanie v Los Angeles obvinili deväť ľudí: Ukradli aj sochu Emmy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/John Locher)

LOS ANGELES - V súvislosti s rabovaním v zónach evakuovaných pre požiare v okolí Los Angeles obvinili už deväť ľudí. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedol okresný prokurátor Nathan Hochman.

Obvinenia zahŕňajú jedno vlámanie so škodou 200.000 dolárov. Pri ďalšom vlámaní bola ukradnutá soška Emmy - televíznej obdoby prestížnych filmových cien Oscar. Ako spresnil prokurátor Hochman, jednému z obvinených hrozí v prípade usvedčenia doživotné väzenie. Prokurátor dodal, že podnikané právne kroky by mali slúžiť ako varovanie pre potenciálnych páchateľov. "Otázka nie je, či, ale kedy, budete chytený, ak sa zapojíte do týchto zločinov," upozornil.

Budovy sa zmenili na ruiny

Sedem dní po tom, čo v okolí Los Angeles vypukli obrovské požiare, pri ktorých zahynulo najmenej 24 ľudí, zostáva evakuovaných približne 92.000 ľudí. V evakuovaných zónach je asi 12.000 budov, ktoré sa pri požiaroch zmenili na ruiny. Polícia v týchto zónach vydala zákaz vstupu a snaží sa ubezpečovať evakuovaných obyvateľov, že ich majetok je v bezpečí pred rabovačmi.

Osôb zadržaných pri rabovaní alebo pri pokuse oň však stále pribúda a v pondelok boli oznámené prvé obvinenia. Týkajú sa aj dvoch páchateľov vlámania do domu v elitnej oblasti Mandeville Canyon, ktorú cez víkend ohrozoval požiar Palisades. Jednému z obvinených hrozí doživotie vzhľadom na predchádzajúce tresty v iných kauzách, jeho komplica by mohli odsúdiť až na 22 rokov väzenia. Tretí muž bol obvinený za útok na policajtov a útek z miesta činu. Šesť ďalších podozrivých bolo obvinených z množstva vlámaní do domov v Altadene, vrátane krádeže ceny Emmy z jedného z nich. Polícia nespresnila, kto bol majiteľom sošky.