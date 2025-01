Polícia vyšetruje vlámanie do domu vo Veľkej Lomnici: Verejnosť žiada o pomoc

Ilustračné foto (Zdroj: TASR – Jakub Kotian)

VEĽKÁ LOMNICA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení páchateľa, ktorý sa začiatkom tohto mesiaca vlámal do rodinného domu v obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že pri plánovanej krádeži ho vyrušil majiteľ a zlodej tak ušiel.

"Doposiaľ neznámy páchateľ 3. januára v čase od 14.45 h do 17.35 h prestrihol pletivový plot v zadnej časti jedného z rodinných domov a vstúpil na pozemok. Podišiel ku vchodovým dverám, ktoré sa pokúšal vypáčiť, dvere poškodil, no dnu sa mu dostať nepodarilo. Neskôr prešiel do zadnej časti domu, kde rozbil sklo na posuvných dverách a vošiel dnu," uviedla hovorkyňa. Škoda na majetku, ktorú páchateľ spôsobil, bola predbežne vyčíslená na najmenej 3600 eur.

archívne video

Zlodeji ukradli kuriérske auto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. "Ak by občania spoznali osobu na priložených fotografiách, môžu to oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158," dodala hovorkyňa.