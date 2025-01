Exprezident Sarkozy pred súdom vyhlásil, že z Líbye nedostal na kampaň ani cent

Nicolas Sarkozy (Zdroj: SITA)

Sarkozy pred súdom odmietol obvinenie z korupcie. "V mojej kampani nikdy nenájdete jediné euro, jediný líbyjský cent," argumentoval pri prvom vypočúvaní pred parížskym súdom. Vyjadril však ochotu odpovedať súdu na všetky otázky. Pripomenul, že vždy prevzal zodpovednosť za svoje konanie, a dodal, že tak mieni konať aj počas štyroch mesiacov vytýčených na súdny proces. Pred súd Sarkozy predstúpil s ďalšími osobami podozrivými v súvislosti s nejasným financovaním kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2007. Obžaloba predpokladá, že časť prostriedkov na Sarkozyho kampaň pochádzala od Kaddáfího.

Sarkozy je obvinený z nezákonného financovania kampane

Na úvod svojej výpovede pred súdom Sarkozy pripomenul, že čelil "desiatim rokom ohovárania, 48 hodinám policajnej väzby, 60 hodinám vypočúvania a desiatim rokom vyšetrovania" a nič sa naňho nenašlo. Sarkozy je obvinený z nezákonného financovania kampane, pasívnej korupcie, zatajenia sprenevery verejných prostriedkov a zločineckého spolčenia. Súdny proces s ním by mal trvať do 10. apríla. Hrozí mu desať rokov väzenia a pokuta 375.000 eur, ako aj strata občianskych práv - teda zákaz činnosti - na päť rokov, dodal denník Le Parisien.

Kufre plné hotovosti

Spolu so Sarkozym je obvinených aj 11 ďalších osôb, medzi ktorými sú aj bývalí ministri jeho vlády Claude Guéant, Éric Woerth a Brice Hortefeux. V rôznej miere sú obvinení z toho, že organizovali prevody finančných prostriedkov z Líbye, ktorých celková výška nebola stanovená. Súd sa po desať rokov trvajúcom vyšetrovaní zaoberá obvineniami z "korupčného paktu" medzi Sarkozym a líbyjským režimom. Sprostredkovatelia údajne doručili kufre plné hotovosti do budov ministerstiev v Paríži s cieľom nelegálne financovať Sarkozyho napokon víťaznú prezidentskú kampaň v roku 2007, napísal svojho času denník The Guardian.

Súd preskúma, či líbyjský režim požadoval diplomatické, právne a obchodné výhody výmenou za financovanie prezidentskej kampane Sarkozyho. Francúzsku v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním takzvanej líbyjskej aféry poskytlo súčinnosť 21 krajín.