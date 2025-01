Juhokórejský prezident súhlasí so svojím zatknutím, ak bude zatykač v poriadku

Jun Sok-jol (Zdroj: TASR/South Korea Presidential Office via AP)

SOUL - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol súhlasí so svojím zatknutím, ak bude zatykač procesne v poriadku, uviedol dnes podľa Reuters jeho právnik. Jun tiež podľa neho súhlasí so súdnym procesom v prípade, že bude stíhaný. Právnik podľa agentúry zároveň poprel dohady, že by prezident opustil svoju rezidenciu a skrýval sa. Vyšetrovatelia chcú Juna zadržať a vypočuť kvôli kontroverznému vyhláseniu stanného práva na začiatku decembra.