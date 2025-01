Venezuelská opozícia tvrdí, že zadržali ďalšieho Madurovho oponenta

Nicolás Maduro (Zdroj: SITA/AP/Matias Delacroix)

CARACAS - Vo Venezuele údajne svojvoľne zadržali opozičného politika Enriqueho Márqueza, ktorý kandidoval proti úradujúcemu prezidentovi Nicolásovi Madurovi v júlových prezidentských voľbách. Oznámila to v stredu koalícia opozičných strán. Úrady však dosiaľ jeho zadržanie oficiálne nepotvrdili, informuje o tom agentúra AFP.

Aktualizované 6:50 Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello potvrdil v stredu zadržanie opozičného politika Enriqueho Márqueza, ktorý kandidoval proti úradujúcemu prezidentovi Nicolásovi Madurovi v júlových prezidentských voľbách. Informuje o tom agentúra AFP.

Skupina nazvaná Ľudový demokratický front uviedla, že Márqueza zadržali v utorok. "Vláda nerobí nič iné, len potvrdzuje svoje autoritárske smerovanie," dodala. Márquez vo voľbách kandidoval za jednu z menších strán, následne však podporil opozičného lídra Edmunda Gonzáleza Urrutiu v jeho tvrdení, že vo voľbách zvíťazil. Venezuelské úrady oficiálne víťazstvo pripísali Madurovi, ktorý má v piatok zložiť prísahu a ujať sa už tretieho šesťročného obdobia vo funkcii hlavy štátu.

Zmanipulované voľby

Opozícia označuje voľby za zmanipulované a tvrdí, že s pohodlným náskokom zvíťazil práve González Urrutia. Na podporu svojich tvrdení zverejnila na internete aj tisíce odfotografovaných hlasovacích lístkov, ktoré získali jej pozorovatelia.

Samotný Márquez sa v septembri obrátil na najvyšší súd krajiny so žiadosťou o anulovanie Madurovho sporného znovuzvolenia. Najvyšší súd, ktorý je podľa AFP všeobecne považovaný za spriaznený s režimom, však o niekoľko dní potvrdil volebný výsledok verdiktom, proti ktorému sa už nemožno odvolať. Rozhodol tak aj napriek protestom opozície a medzinárodného spoločenstva.

González Urrutia sa plánuje vrátiť do krajiny

Gonzáleza Urrutiu uznávajú za legitímne zvoleného prezidenta Spojené štáty, Európska únia, ako aj viaceré ďalšie susedné krajiny Venezuely, pripomína AFP. Samotný 75-ročný González Urrutia odišiel v septembri do Španielska, kde požiadal o politický azyl. Uchýlil sa tam po tom, ako na neho venezuelská vláda vydala zatykač a ponúka 100 000 dolárov za jeho dolapenie. Nedávno však vyhlásil, že sa do Venezuely plánuje v piatok vrátiť, aby zložil prezidentskú prísahu, hoci nie je zrejmé, ako to plánuje spraviť.

V súčasnosti cestuje po Južnej aj Severnej Amerike, aby získal podporu pre svoje úsilie zbaviť Madura funkcie. Stretol sa pritom už s prezidentmi Argentíny, Uruguaja či Spojených štátov. V utorok zároveň oznámil, že v Caracase uniesli jeho zaťa neznámi muži s kapucňami na hlavách.

Madurovi kritici tvrdia, že prezidentov režim vyostruje pred piatkovou inaguáriou zásahy voči svojim oponentom. Okrem už menovaných je od utorňajšieho večera nezvestný aj Carlos Correa, šéf venezuelskej neziskovej organizácie Espacio Público lobujúcej za slobodu prejavu. Podľa svedkov ho v centre Caracasu taktiež uniesli muži v kapucniach považovaní za spolupracovníkov režimu.