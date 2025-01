Ďalší prípad nákazy novou variantou mpox! Odhalili ho vo Francúzsku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prípad nákazy variantom označovaným ako clade Ib bol zistený v západnej Bretónsku. Nakazená osoba "necestovala do centrálnej Afriky, teda do oblasti, kde už niekoľko mesiacov koluje niekoľko variantov vírusu", uviedlo ministerstvo.

archívne video

Na Slovensku potvrdili prvý prípad opičích kiahní! K prenosu ochorenia došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí (Zdroj: UVZ SR)

"Táto osoba bola však v kontakte s dvoma ľuďmi, ktorí sa z centrálnej Afriky vrátili. Prebieha vyšetrovanie s cieľom nájsť pôvod infekcie a identifikovať všetky osoby, ktoré s ním boli v kontakte," oznámilo ministerstvo.

Prípady nového variantu od minulého leta podľa francúzskeho ministerstva nahlásili ďalšie štyri krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS): Švédsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Belgicko.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už skôr uviedla, že clade Ib a ďalšie varianty mpox boli tento rok hlásené v 80 krajinách, vrátane 19 krajín v Afrike. Organizácia vyzvala európske krajiny, aby boli pripravené na "rýchlu akciu" na obmedzenie šírenia najnovšieho variantu.

Podľa WHO epidémia mpox predstavuje ohrozenie verejného zdravia s medzinárodným presahom. V auguste minulého roka v tejto súvislosti WHO vyhlásila stav núdze, keď sa ohnisko novej formy mpox rozšírilo z ťažko postihnutého Konga do susedných krajín.

Mpox je vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvierat na človeka, ale tiež tesným fyzickým kontaktom s osobou nakazenou vírusom. Choroba sa prejavuje najmä vyrážkou s pľuzgierikmi, pacienti tiež trpia horúčkami, prípadne pociťujú celkové vyčerpanie. Úmrtia sú v krajinách s dobrým zdravotníckym systémom vzácne.