Ruská tajná služba zatkla štyroch tínedžerov: Plánovali teroristický útok v Jekaterinburgu

"FSB zadržala štyroch ruských občanov narodených v roku 2007 a 2008, ktorí sa hlásili k ideológii v Rusku zakázanej teroristickej organizácie a plánovali spáchať za použitia podomácky vyrobeného výbušného zariadenia teroristický čin v Jekaterinburgu, na miestach, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí," uviedla FSB. Spomínanú teroristickú organizáciu pritom nespresnila. Dvaja zo zadržaných sa podľa TASS už skôr dopustili žhárstva, keď zapálili vo Sverdlovskej oblasti auto ministerstva vnútra.