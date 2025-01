Lidl spôsobil za hranicami OŠIAĽ! Otvoril špeciálnu predajňu, ľudia čakali na otvorenie v 70-metrovom rade

Ilustračné foto (Zdroj: Lidl Slovensko)

Novootvorená outletová predajňa sa nachádza v Retail parku Štěrboholy v Kutnohorskej ulici na ploche 1 700 metrov štvorcových. Češi, podobne ako Slováci, výhodné a lacné nakupovania milujú. Ako informoval český portál iDnes.cz, svedčil o tom aj 70-metrov dlhý rad, ktorý sa pred otváračkou vytvoril pred predajňou.

(Zdroj: Lidl.cz)

„Všetok tovar je nový, bezchybný a ešte za naozaj výhodné ceny. Sortiment bude pravidelne dopĺňaný každý týždeň podľa aktuálnych odpredajov,“ uviedla spoločnosť Lidl v tlačovej správe. V tejto predajni však zákazníci potraviny nenájdu. Outletová predajňa ponúkne na ploche 1700 m² široký sortiment tovaru, vrátane oblečenia, náradia, vybavenia do domácnosti a ďalšieho spotrebného tovaru so zľavami od 40 % do 70 %.

„Cieľom tejto predajne je vytvoriť stabilný predajný kanál pre tovar, ktorý musí uvoľniť miesto novým akciám v našich bežných predajniach. Inšpiráciu sme pritom čerpali zo zahraničia, kde podobné outletové predajne Lidl úspešne fungujú, napríklad v Maďarsku, Portugalsku a Španielsku,“ uviedla tlačová hovorkyňa spoločnosti Lidl Eliška Froschová Stehlíková. V prípade úspechu je v pláne otvorenia ďalších outletových predajní aj na iných miestach v rámci Českej republiky.

Na Slovensku to nevyšlo

Aj na Slovensku pred niekoľkými rokmi otvorila spoločnosť predajne Lidl Outlet, no u nás neuspeli. Najskôr ju otvorili v roku 2019 v Ilave, no po pár mesiacoch ju zatvorili. Neskôr takúto predajňu otvorili v Liptovskom Hrádku, no aj túto predajňu vo februári 2024 zrušili. Podľa spoločnosti išlo len o dočasný zámer. Otázne je, ako by to dopadlo, keby otvorili takúto predajňu v Bratislave či inom veľkom slovenskom meste.