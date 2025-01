DESIVÉ zistenia štúdie: Hasiči sa nadýchali toxického dymu, následky majú aj 8 rokov po tragédii!

Archívna snímka ukazuje, ako hasiči prehľadávajú zhoretý interiér Grenfelskej veže v Londýne po požiari, ktorý usmrtil celkovo 72 ľudí. (Zdroj: SITA/AP)

LONDÝN - Hasiči, ktorí v roku 2017 likvidovali požiar obytnej budovy Grenfell Tower v Londýne a nadýchali sa toxického dymu, trpia dlhodobými zdravotnými problémami vrátane rakoviny. S odkazom na novú štúdiu to napísal server The Guardian.

Podľa štúdie, zverejnenej vo vedeckom časopise Journal of Occupational and Environmental Medicine, z 524 skúmaných hasičov ich v prvých troch rokoch od požiaru hlásilo ťažkosti 136, čo je viac ako štvrtina. Z toho u 11 sa vyvinula rakovina, 64 má dýchacie ťažkosti, 22 neurologické problémy a 66 tráviace ochorenia. Štúdia navyše očakáva nárast prípadov rakoviny v nasledujúcich desiatich rokoch.

(Zdroj: SITA/AP)

Profesorka Anna Stecová z University of Central Lancashire a spoluautorka štúdie zistila, že väčšina hasičov, ktorí teraz majú zdravotné problémy, si pri hasení nechránila dýchacie cesty, a to kvôli naliehavosti požiaru. Miera tráviacich a respiračných ochorení medzi hasičmi, ktorí boli vystavení pri požiari jedovatému dymu, bola do roku 2020 trikrát vyššia ako medzi tými, ktorí mu vystavení neboli, uvádza štúdia.

Predchádzajúce výskumy zistili, že toxické látky pri požiaroch priamo súvisia so zvýšeným výskytom rakoviny a psychických problémov u hasičov. Štúdia však uvádza, že nebola preskúmaná žiadna porovnateľná skupina hasičov, takže je ťažké posúdiť, do akej miery možno zistené zdravotné následky pripísať výlučne toxickým látkam z požiaru.

archívne video

Inštruktori z Dánska vyučujú ukrajinských vojakov základné prvky požiarnej prípravy v rámci nadnárodnej operácie INTERFLEX vo Veľkej Británii (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podobné ťažkosti ako u hasičov, ktorí hasili 11. septembra 2001 v New Yorku

Podľa štúdie by pomohlo, keby po požiari Grenfell Tower vznikol podobný program ako po 11. septembri 2001, ktorý sa zaoberal zdravotným stavom hasičov, ktorí likvidovali následky teroristického útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku. Hasiči, ktorí mali na starosti požiar Grenfell Tower, totiž hlásia podobné zdravotné ťažkosti ako ich americkí kolegovia, píše The Guardian.

Britské ministerstvo vnútra pripustilo, že zistenia obsiahnuté v štúdii sú znepokojujúce. Pri požiari 23-poschodovej budovy v západnom Londýne zahynulo 14. júna 2017 celkovo 72 ľudí, z toho 70 na mieste a dva neskôr v nemocnici. Viac ako 70 ľudí bolo zranených. Išlo o najhorší požiar obytnej budovy v Spojenom kráľovstve od druhej svetovej vojny.