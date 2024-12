Belgicko od januára zakáže jednorazové e-cigarety, chráni deti aj životné prostredie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Väčšina mladých fajčiarov podľa údajov z belgickej vlády začína so zlozvykom práve vyskúšaním elektronických cigariet namiesto klasických tabakových. "Jednorazové e-cigarety sú navrhnuté tak, aby zaujali mladých ľudí a oslovili nových užívateľov, ktorí nikdy predtým nefajčili," uviedol belgický minister zdravotníctva Frank Vandebroucke. "Čiastočne tak priťahujú úplne novú generáciu fajčiarov," dodal.

Podľa ministra je Belgicko v Európe priekopníkom, pokiaľ ide o "prelomenie moci tabakovej loby". "Ide o ďalší míľnik v našom boji proti tabaku," citoval ho list The Brussels Times.

Zástancovia elektronických cigariet tvrdia, že tento spôsob fajčenia môže pomôcť ľuďom prestať fajčiť bežné cigarety, zdravotnícke úrady ale majú obavy, že farebné prevedenie e-cigariet a ich ovocné príchute priťahujú hlavne deti. V Belgicku platí zákaz predaja e-cigariet osobám mladším ako osemnásť rokov.

Elektronický odpad

Jednorazové e-cigarety obsahujú nedoplniteľnú ochutenú tekutinu a nenabíjaciu batériu. Po použití sa tak stávajú elektronickým odpadom. Pri tradičných e-cigariet možno tekutinu znova doplniť.

Sedemnásťročný belgický tínedžer Luque de Smet agentúre Reuters povedal, že dáva prednosť práve jednorazovým elektronickým cigaretám pred tými plniteľnými. "Môžete si tak vychutnať viac príchutí. Majú tiež rôzne farby. Tie, ktoré musíte opäť naplniť, sú vždy také nudné, sivé alebo čierne. A tie farby nás priťahujú a tiež ich príchute," povedal mladík.

Na podobnom zákone pracujú ďalšie krajiny

Podľa prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2022 uskutočnenom medzi 20 000 Belgičanmi vo veku od 11 do 18 rokov ich 12 percent uviedlo, že v posledných 30 dňoch použili e-cigaretu. Oproti roku 2018 je to dvojnásobný počet. Na podobnom zákone, ktorý by zakázal jednorazové e-cigarety, teraz pracujú aj Francúzsko a Nemecko. Británia, ktorá už nie je členom Európskej únie, zakáže ich predaj na budúci rok v júni.