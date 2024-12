Príbeh ako z HORORU: V rezidencii japonského premiéra údajne straší! Svedkovia vypovedali o paranormálnych javoch

Japonský premiér Šigeru Išiba sa nasťahuje do rezidencie, v ktorej vraj straší. (Zdroj: Getty Images/SITA/AP)

Išiba bol zvolený za premiéra tento rok v novembri po odstúpení jeho predchodcu Fumia Kišidy. Zatiaľ sa sťahovaním otáľal kvôli nevyhnutným úpravám a opravám rezidencie, ale očakáva sa, že sa nasťahuje už čoskoro, aj keď z bezpečnostných dôvodov dátum nespresnil. "Nijako zvlášť sa nebojím," odpovedal Išiba na tlačovej konferencii na otázku ohľadom údajných duchov vo svojom novom bydlisku a dodal, že by sa rád čo najskôr nasťahoval. "Možno by bolo desivé niečo skutočne vidieť, ale nie je to nič, čoho by sme sa obávali," dodal.

Rezidencia bola postavená v roku 1929 a za dobu svojej existencie sa stala dejiskom mnohých nepokojov. Napríklad v roku 1932 bol spáchaný atentát na vtedajšieho premiéra Cujošiho Inukaia. Manželka niekdajšieho premiéra Cutomua Hatu vo svojich pamätiach z roku 1996 napísala, že keď v rezidencii žila, cítila tam "strašidelnú a tiesnivú" prítomnosť nejakej entity. "Uprostred noci vraj boli v záhrade videní postavať vojenskí dôstojníci," dodala Jasuko Hataová.

Premiér Šinzó Abe v roku 2013 s nasťahovaním do rezidencie otáľal, čo nakoniec prinútilo vládu, aby vydala vyhlásenie oficiálne popierajúce akúkoľvek povedomie o paranormálnych javoch v rezidencii. Abe sa do nej napriek tomu nakoniec nenasťahoval, rovnako ako jeho následník Jošihide Suga. Keď sa do rezidencie v decembri 2021 nasťahoval Kišida, dostal tiež otázku na duchov. Odpovedal, že žiadneho nevidel a že spal dobre celú noc.