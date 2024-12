MIMORIADNY ONLINE Ukrajina chce mier, ale potrebuje záruky a jednotu EÚ a USA: Fico sa so Zelenským nezhodol

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)

6:13 Hlavným odkazom rokovania je, že Európska únia je jednotná a bude podporovať Ukrajinu, ako dlho to bude potrebné. Po skončení summitu EÚ v Bruseli sa na tom zhodli predseda Európskej rady António Costa a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

6:00 Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas štvrtkového summitu nezhodol na piatich zásadných témach. Predseda vlády to uviedol po skončení zasadnutia Európskej rady, informuje spravodajca. Fico spresnil, že chápe ukrajinského prezidenta v tom, že vzhľadom na situáciu v domovskej krajine je pod tlakom. Podľa vlastných slov nečakal, že dôverné vyjadrenia, ktoré odzneli za zatvorenými dverami, sa dostanú na verejnosť.

Chcú mier

Okrem možností ďalšej vojenskej podpory pre Kyjev sa s nimi rozprával aj o plánovanom ukončení tranzitu ruského plynu na konci roka, ktoré podľa neho Ukrajina dodrží, hoci sa to niektorým krajinám nepáči. Ruský prezident Vladimir Putin je podľa Zelenského nebezpečný pre všetkých a ľudský život pre neho nič neznamená. Putin je šialený, dodal na tlačovej konferencii.

"Chceme ukončiť vojnu, chceme mier, ale potrebujeme bezpečnostné záruky, ktoré nás dlhodobo ochránia," povedal Zelenskyj. Putin sa podľa ukrajinského prezidenta neuspokojí s ovládnutím časti ukrajinského územia a bude chcieť viac, európski partneri by preto mali napadnutej krajine pomôcť zaručiť bezpečnosť. Zelenskyj vyhlásil, že začala debata o umiestnení mierových jednotiek na Ukrajine, o konkrétnych možnostiach ale nechcel s novinármi hovoriť.