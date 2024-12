Veľká záchranná akcia: VIDEO V jaskyni uviazla vedkyňa! Nevie sa ani pohnúť, na tele má viacero zlomenín

Záchranná akcia vedkyne Ottavie Pianovej (32) z jaskynného systému Bueno Fonteno v Taliansku (Zdroj: SITA/AP/Soccorso Alpino, X/Marcello Crescentini)

BUENO FENTINO – Aj profesionálni bádatelia a vedci sa môžu ocitnúť v smrteľnom nebezpečenstve. Speleologička a odborníčka na rozsiahly jaskynný systém v Taliansku sa dostala do úzkych, keď spadla do hlbokej priepasti. Záchranná akcia trvá už niekoľko dní.

Odborníčka na vznik a výskyt jaskýň Ottavia Pianová (32) z CAI of Lovere sa pri svojom bádaní zamerala na rozsiahly jaskynný systém v Taliansku. Pri vedeckej činnosti sa častokrát dostáva na miesta, kde ľudská noha ešte v živote nevkročila.

Si chiama Ottavia Piana la "speleologa" rimasta intrappolata da ieri sera nella grotta Bueno Fonteno nella Bergamasca. Lo scorso anno fece lo stesso. 100 soccorritori quanto costano? Secondo me dovrebbe pagare le spese fino all'ultimo centesimo. Giusto? pic.twitter.com/gKWz6epDfl — Marcello Crescentini (@MarcelloCresce2) December 15, 2024

Posledný výskum sa jej stal takmer osudným. Corriere Della Sera informuje, že pri chvíľkovej nepozornosti v bludisku jaskýň Bueno Fonteno, severovýchodne od Bergama, spadla do niekoľko metrov hlbokej priepasti.

Pomôcť musí aj dynamit

Speleologička spadla do priepasti v sobotu 14. decembra. Jaskyne našťastie neskúmala sama, ale s ďalšími ôsmimi vedcami, ktorí ihneď zavolali pomoc. Ottavia bojovala až do príchodu záchranárov zakliesnená medzi skalami aj s veľkými bolesťami. Pri páde si zlomila obe nohy a niektoré kosti na na hlave v tvárovej časti. Záchranári sa k nej dostali v nedeľu 15. decembra, no vlastnými silami ju nedokázali vyslobodiť. Niektoré časti jaskyne budú musieť odpáliť za pomoci dynamitu.

Proseguono le operazioni per riportare in superficie Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata in una grotta di Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo pic.twitter.com/S4ePi69l8L — Tg3 (@Tg3web) December 16, 2024

Prekážku, ktorá bránila vyslobodiť vedkyňu z jaskyne, tvoril asi 100 metrov dlhý úsek, ktorý bol príliš úzky, aby ním prešli nosidlá. Operácia je časovo náročná, aj keď všetci pracujú dňom i nocou. Ide ešte o neprebádané časti, k dispozícii nie je ani žiadna mapa jaskyne.

Už ju nesú von

Ottavia sa podľa záchranára Maura Guiducciho cíti lepšie ako bezprostredne po páde, a to z psychologického aj morálneho hľadiska. "Jedna vec je istá. Takéto záchranné akcie bývajú veľmi dlhé," povedal.

Bueno Fonteno, la bresciana Ottavia Piana di nuovo intrappolata nella stessa grotta del 2023

Task force dei tecnici di soccorso speleologico per salvarlahttps://t.co/F8TCUTVoAc — Bresciaoggi (@Bresciaoggi_) December 15, 2024

Taliansky denník ďalej píše, že súčasťou veľkej záchrannej akcie sú záchranári, ktorí nesú Ottaviu na nosidlách, ďalší členovia, ktorí umiestňujú "mikrovýbušniny". Je tu prítomný aj lekár a zdravotná sestra. Skupina sa posúva pomaly a zastavuje na "teplejších miestach", kde rozkladajú stan a skontrolujú Ottaviu. "Zatiaľ to vyzerá dobre. Sme stále bližšie k otvoru (z jaskyne)," hovorí Corrado Camerini, lekár z alpskej a speleologickej záchrannej služby pre Lombardsko.

⭕ La speleologa Ottavia Piana, bloccata dopo un infortunio, sta lentamente risalendo accompagnata dai soccorritori, che dicono: “È cosciente e collaborativa”.

▶ https://t.co/zB46rZjddc pic.twitter.com/8zbrRvek5R — Tgr Rai (@TgrRai) December 16, 2024

Skupina má za sebou tretinu cesty. Ráno pred ôsmou, v utorok 17. decembra, boli štyri kilometre od výjazdu z tunelov. "Pri takomto tempe dúfame, že von sa dostaneme zajtra vo večerných hodinách. Bolo by to rýchlejšie, ale musíme si robiť zastávky na oddych. Ani pre Ottaviu to nie je jednoduché," dokončil lekár Camerini.