Záchranári majú plné ruky práce aj cez Vianoce: Toto riešia najčastejšie!

"Za bolesťou brucha na Vianoce býva neraz nevhodná kombinácia jedla až prejedanie sa, prípadne kombinácia jedla a alkoholu, takže apelujem na ľudí, aby si na Vianoce dopriali s mierou a aby si nepokazili Vianoce tým, že skončia sami v nemocnici po tom, ako urobia nejakú závažnú diétnu chybu," povedal šéf asociácie záchrannej zdravotnej služby.

Bolesť brucha býva tiež často následkom nevhodnej a prehnanej konzumácie alkoholu, prípadne kombinácie alkoholu s jedlom. "V najťažších formách opitosti človek už nemusí byť schopný vôbec vstať zo zeme a ide o jeho vlastný život. Tu apelujem na ľudí, pokiaľ sa niekto vo vašom okolí dostane do stavu, že je tak ťažko opitý, že nedokáže chodiť, rozprávať, prosím, nenechajte ho v tom samého, najmä nie na Vianoce a skúste mu pomôcť," vyzval Polák. Treba ho minimálne uložiť do postele do stabilizovanej polohy na brucho, aby sa neudusil vlastnými zvratkami. "Aby neskončilo úmrtím to, že človek oslavoval Vianoce," zdôraznil.

Pod bolesťami brucha a sťaženým dýchaním sa neraz skrývajú aj psychické problémy. "Tieto ako záchranári riešime cez Vianoce ešte omnoho častejšie ako kedykoľvek inokedy v priebehu roka," uviedol Polák. Záchranári sa v predvianočnom období často u ľudí stretávajú s pociťovaním veľkej úzkosti z blížiacich sa Vianoc. "Pociťujú depresie z rozvrátených vzťahov v rodine, z osamelosti," skonštatoval.

Záchranári preto apelujú na ľudí, že nikdy nie je neskoro urobiť prvý krok k normalizovaniu vzťahov. "A zavolať nejakému svojmu blízkemu, o ktorom vieme, že inak Vianoce bude tráviť sám, a pokiaľ možno, zavolať ho k sebe. Dokážete pomôcť omnoho viac, ako si bežní ľudia dokážu predstaviť. A potom tých úzkostných stavov, bolestí na hrudníku, sťaženého dýchania, bolestí brucha bude oveľa menej," uzavrel Polák.